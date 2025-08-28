Zaloguj się lub Zarejestruj

Stop Killing Games – inicjatywa, z której Europa jest dumna

Jakub Piwoński
2025/08/28 08:30
Inicjatywa została podsumowana na oficjalnych kanałach UE. Bardzo pozytywnie.

Niedawno informowaliśmy na gram.pl o ogromnym sukcesie kampanii Stop Killing Games, która zgromadziła ponad 1,4 miliona podpisów i stała się jednym z najgłośniejszych tematów w społeczności graczy. Teraz inicjatywa została podsumowana również na oficjalnym portalu Unii Europejskiej – citizens-initiative-forum.europa.eu.

Stop Killing Games
Stop Killing Games

Stop Killing Games wzorem w UE

Serwis ten służy jako przestrzeń wymiany doświadczeń dla organizatorów i uczestników europejskich inicjatyw obywatelskich (ECI). Publikowane są tam analizy, wywiady i case studies pokazujące, w jaki sposób różne kampanie zyskują poparcie oraz jak obywatele mogą skutecznie wpływać na politykę UE.

W artykule podkreślono, że sukces Stop Killing Games to efekt zarówno zaangażowania twórców treści gamingowych, jak i rozbudowanej sieci wolontariuszy, którzy koordynowali działania głównie przez Discorda. Serwis zwraca uwagę, że kluczowym momentem kampanii był apel YouTubera Rossa Scotta, który zmobilizował społeczność i przyciągnął uwagę dużych nazwisk ze świata gamingu, takich jak MoistCr1TiKaL, Asmongold, Notch czy PewDiePie. Efekt? Jednego dnia kampania zebrała nawet 160 tysięcy podpisów.

Sam fakt, że podsumowanie inicjatywy pojawiło się na oficjalnej stronie unijnej, może świadczyć o tym, że kampania nie tylko zakończyła się sukcesem, ale również stała się przykładem skutecznego działania oddolnego, na który zwracają uwagę instytucje europejskie. To może być ważny krok, jeśli chodzi o realne przełożenie wyników akcji na dalsze prace legislacyjne dotyczące ochrony gier wideo przed wyłączaniem i usuwaniem z rynku. Wszyscy liczymy na to, że efekt inicjatywy nie trafi w próżnię.

Źródło:https://citizens-initiative-forum.europa.eu/citizens-experiences/blogs/how-stop-destroying-videogames-eci-went-viral-and-what-you-can-learn-it_en#

Tagi:

News
Unia Europejska
inicjatywa
Stop Killing Games
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


