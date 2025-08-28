Stop Killing Games – inicjatywa, z której Europa jest dumna

Niedawno informowaliśmy na gram.pl o ogromnym sukcesie kampanii Stop Killing Games, która zgromadziła ponad 1,4 miliona podpisów i stała się jednym z najgłośniejszych tematów w społeczności graczy. Teraz inicjatywa została podsumowana również na oficjalnym portalu Unii Europejskiej – citizens-initiative-forum.europa.eu.

Stop Killing Games wzorem w UE

Serwis ten służy jako przestrzeń wymiany doświadczeń dla organizatorów i uczestników europejskich inicjatyw obywatelskich (ECI). Publikowane są tam analizy, wywiady i case studies pokazujące, w jaki sposób różne kampanie zyskują poparcie oraz jak obywatele mogą skutecznie wpływać na politykę UE.