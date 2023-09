The Continental z nowym zwiastunem. Tak wygląda życie w niezwykłym hotelu

Amazon Prime nie pozwala zapomnieć o zbliżającej się premierze serialu The Continental. Do sieci trafił kolejny efektowny zwiastun.

The Continental to serial będący prequelem kinowego hitu John Wick . Jego premiera zbliża się wielkimi krokami, a produkcja ta już za niecały miesiąc zasili zasoby serwisu Amazon Prime Video. Streamer opublikował kolejny bardzo efektowny zwiastun, pokazujący jak wygląda działalność niezwykłego hotelu.

Akcja The Continental: From the World of John Wick, bo tak brzmi pełny tytuł tego serialu, rozgrywa się na około 40 lat przed wydarzeniami znanymi z filmów. Serial koncentruje się na słynnym hotelu dla zabójców w Nowym Jorku, który prowadzony jest przez młodego i ambitnego Winstona Scotta. Serial opowiada historię o tym, jak Winston Scott w latach 70. doszedł do pozycji właściciela nowojorskiej sieci hoteli The Continental, bezpiecznej przystani dla legalnych zabójców, w której nigdy nie można prowadzić własnych interesów.

Na serial składają się trzy odcinki. Pierwszy z nich zadebiutuje 22 września, a kolejne będą pojawiały się w tygodniowych odstępach.