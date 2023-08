The Continental – prequel Johna Wicka na pierwszym zwiastunie. Efektowne walki, pościgi i starzy znajomi

Platforma Peacock zaprezentowała pierwszy pełny zwiastun The Continental: From the World of John Wick, czyli prequela Johna Wicka, którego akcja rozgrywa się na około 40 lat przed wydarzeniami znanymi z filmów. Serial koncentruje się na słynnym hotelu dla zabójców w Nowym Jorku, który prowadzony jest przez młodego i ambitnego Winstona Scotta.

The Continental: From the World of John Wick – pierwszy oficjalny zwiastun serialu z uniwersum Johna Wicka

The Continental: From the World of John Wick opowiada historię o tym, jak Winston Scott w latach 70. doszedł do pozycji właściciela nowojorskiej sieci hoteli The Continental, bezpiecznej przystani dla legalnych zabójców, w której nigdy nie można prowadzić własnych interesów. Serial zaprezentuje, jak amerykańska mafia doszła do władzy, tworząc międzynarodową potęgę.