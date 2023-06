The Continental – prequel Johna Wicka na pierwszych zdjęciach. Mel Gibson jako jeden z bohaterów

Premiera serialu The Continental odbędzie się już we wrześniu, a platforma streamingowa Peacock właśnie podzieliła się pierwszymi oficjalnymi zdjęciami pochodzącymi z serialu. Na świeżych ujęciach możemy zobaczyć młodego Winstona granego przez Colina Woodella, Ayomide’a Adeguna jako Charona, a także Mela Gibsona, który wciela się w Cormaca, ówczesnego zarządcę hotelu dla płatnych zabójców. Wszystkie nowe zdjęcia zobaczycie poniżej.

The Continental – pierwsze zdjęcia z serialu ze świata Johna Wicka

The Continental: From the World of John Wick opowiada historię o tym, jak Winston Scott w latach 70. doszedł do pozycji właściciela nowojorskiej sieci hoteli The Continental, bezpiecznej przystani dla legalnych zabójców, w której nigdy nie można prowadzić własnych interesów. Serial zaprezentuje, jak amerykańska mafia doszła do władzy, tworząc międzynarodową potęgę.