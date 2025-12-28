Kroniki Myrtany 2.0 z terminem premiery. Twórcy ambitnego moda przerwali milczenie

Wiemy, kiedy można spodziewać się premiery nowej wersji popularnej modyfikacji do gry Gothic II: Noc Kruka.

Nieco ponad rok temu otrzymaliśmy zwiastun wersji 2.0 modyfikacji Kroniki Myrtany: Archolos do gry Gothic II: Noc Kruka. Niestety w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji na temat wspomnianego projektu. Na szczęście w tym tygodniu ekipa The Chronicles Of Myrtana Team w końcu przerwała milczenie i ujawniła, kiedy możemy spodziewać się premiery Kronik Myrtany 2.0.

Wersja 2.0 modyfikacji Kroniki Myrtany: Archolos do gry Gothic II: Noc Kruka ma zadebiutować w 2026 roku

Ekipa The Chronicles Of Myrtana Team opublikowała specjalny materiał wideo z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Wspomniany zespół złożył fanom świąteczne życzenia, a także podzielił się informacją, która z pewnością zainteresuje wszystkich miłośników ambitnego moda do gry Gothic II: Noc Kruka. Twórcy zapowiedzieli bowiem, że aktualizacja 2.0 do modyfikacji Kroniki Myrtany: Archolos zadebiutuje w 2026 roku.