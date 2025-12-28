Zaloguj się lub Zarejestruj

Kroniki Myrtany 2.0 z terminem premiery. Twórcy ambitnego moda przerwali milczenie

Mikołaj Ciesielski
2025/12/28 09:00
0
0

Wiemy, kiedy można spodziewać się premiery nowej wersji popularnej modyfikacji do gry Gothic II: Noc Kruka.

Nieco ponad rok temu otrzymaliśmy zwiastun wersji 2.0 modyfikacji Kroniki Myrtany: Archolos do gry Gothic II: Noc Kruka. Niestety w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji na temat wspomnianego projektu. Na szczęście w tym tygodniu ekipa The Chronicles Of Myrtana Team w końcu przerwała milczenie i ujawniła, kiedy możemy spodziewać się premiery Kronik Myrtany 2.0.

Kroniki Myrtany: Archolos – Edycja Moda Dekady
Kroniki Myrtany: Archolos – Edycja Moda Dekady

Wersja 2.0 modyfikacji Kroniki Myrtany: Archolos do gry Gothic II: Noc Kruka ma zadebiutować w 2026 roku

Ekipa The Chronicles Of Myrtana Team opublikowała specjalny materiał wideo z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Wspomniany zespół złożył fanom świąteczne życzenia, a także podzielił się informacją, która z pewnością zainteresuje wszystkich miłośników ambitnego moda do gry Gothic II: Noc Kruka. Twórcy zapowiedzieli bowiem, że aktualizacja 2.0 do modyfikacji Kroniki Myrtany: Archolos zadebiutuje w 2026 roku.

Szanowni mieszkańcy Archolos! W tym wyjątkowym dniu chcielibyśmy życzyć Wam wszystkim zdrowia niczym Troll, przyjaciół równie zżytych, jak grupa Bezimiennego, oraz złota co Volker nawet nie zliczy. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was również krótką zapowiedź naszych planów odnośnie aktualizacji 2.0 – zachęcamy do obejrzenia! Wesołych świąt! – czytamy w opisie materiału wideo.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że na dokładną datę premiery Kroniki Myrtany: Archolos – Edycja Moda Dekady będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Wszystko wskazuje również na to, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na nowe materiały i szczegóły dotyczące wersji 2.0 wspomnianej modyfikacji. Na samym końcu materiału ekipa The Chronicles Of Myrtana Team zapowiedziała bowiem, że zamierza skupić się na pracy „w ciszy”.

Źródło:https://youtu.be/mCOmywv3Fwk

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
premiera
RPG
mody
modyfikacje
plany
fanowski projekt
Gothic 2
Gothic II
Gothic II: Noc Kruka
Gothic II Kroniki Myrtany
The Chronicles of Myrtana Team
Kroniki Myrtany
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

