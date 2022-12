The Callisto Protocol z aktualizacjami na PC i konsole. Twórcy naprawiają grę

Już w dniu premiery gry The Callisto Protocol informowaliśmy Was o problemach produkcji na komputerach osobistych, przez co jej na platformie Steam otrzymała mnóstwo negatywnych recenzji. Wczoraj jednak przedstawiciele studia Striking Distance poinformowali o udostępnieniu aktualizacji dla pecetowej wersji, a dzisiaj deweloperzy udostępnili także patch dla wersji konsolowej. Pierwszy patch na pewno pomógł, ponieważ po jego pojawieniu się gra zaczęła zbierać coraz lepsze opinie na Steamie.

The Callisto Protocol – twórcy naprawiają grę

Aktualizacja dla komputerów osobistych rozwiązała prawdopodobnie najpoważniejszy problem gry, czyli przycinanie się gry, które wielu graczom uniemożliwiało zabawę. Choć sporo zostało jeszcze do poprawienia, a optymalizacja wciąż nieco kuleje, twórcy obiecują, że pracują już nad kolejnymi łatkami.