The Callisto Protocol odbija się od dna na Steam. Gra zbiera coraz lepsze oceny

W miniony piątek na rynku zadebiutowało The Callisto Protocol określane mianem duchowego spadkobiercy serii Dead Space. Studio Striking Distance nie będzie jednak miło wspominać tego dnia. Stan techniczny pecetowej wersji gry pozostawiał bowiem wiele do życzenia, a odbiór tytułu na Steam określany był jako „w większości negatywny”. Deweloperzy udostępnili już jednak sporą aktualizację, dzięki której udało się wyeliminować najpoważniejszy problem.

Twórcy The Callisto Protocol pracują nad poprawą jakości pecetowej wersją gry

Za sprawą wydanego w weekend patcha twórcom udało się uporać z większością problemów z przycinaniem się gry powodowanych przez błędy przy kompilacji shaderów. Poprawie uległ również odbiór samej produkcji na Steam. W piątek – kilka godzin po premierze – The Callisto Protocol mogło się bowiem pochwalić jedynie 22% pozytywnych opinii. Dziś sytuacja prezentuje się natomiast o niebo lepiej.



W chwili pisania tej wiadomości produkcja studia Striking Distance posiada na platformie Valve blisko 13 tys. recenzji, a 52% z nich to oceny pozytywne. Odbiór The Callisto Protocol na Steam określany jest więc obecnie jako „mieszany”, ale niewykluczone, że wraz z kolejnymi aktualizacjami poprawie będą ulegać również same oceny.



Należy bowiem podkreślić, że wydana w weekend aktualizacja nie eliminuje wszystkich problemów, z którymi boryka się pecetowa wersja The Callisto Protocol. Deweloperzy ze studia Striking Distance pracują nad dalszą poprawą optymalizacji. W najbliższych dniach możemy się więc spodziewać kolejnych „łatek”.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol dostępne jest nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. W przyszłym roku produkcja studia Striking Distance ma otrzymać nową zawartością zarówno w formie bezpłatnej aktualizacji, jak i w ramach płatnej przepustki sezonowej. Więcej informacji na temat planów rozwoju gry znajdziecie pod tym adresem.