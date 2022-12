The Callisto Protocol z problemami na PC i masą negatywnych recenzji na Steam

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na rynku debiutuje dziś The Callisto Protocol. W ostatnim czasie deweloperzy ze studia Striking Distance skutecznie podgrzewali atmosferę wokół swojego tytułu m.in. przy pomocy klimatycznego zwiastuna premierowego oraz udanego trailera live-action. Niestety okazuje się jednak, że pecetowa wersja wspomnianego tytułu cierpi na sporo problemów, a użytkownicy Steama nie pozostawiają na produkcji suchej nitki.

Użytkownicy platformy Steam narzekają na stan techniczny pecetowej wersji The Callisto Protocol

W chwili pisania tej wiadomości The Callisto Protocol otrzymało na platformie Valve ponad 1,1 tys. opinii, z czego zaledwie 22% to oceny pozytywne. Oznacza to, że odbiór produkcji studia Striking Distance oznaczony jest jako „w większości negatywny”. Użytkownicy komputerów osobistych narzekają na liczne spadki płynności animacji. Co więcej, o rozgrywce w 60 klatkach na sekundę – przy niskich ustawieniach graficznych – zapomnieć mogą nawet posiadacze mocniejszych sprzętów.



Do problemów z wydajnością należy dołożyć również różnego rodzaju crashe oraz bugi, które – jak informują niektórzy użytkownicy platformy Valve – występują nie tylko podczas rozgrywki, ale też w menu głównym lub podczas ustawiania parametrów graficznych. Z opinii graczy na Steam wynika też, że The Callisto Protocol potrafi zacinać się przed różnego rodzaju jumpscare’ami lub podczas obracania kamerą.



Wygląda na to, że deweloperów ze studia Striking Distance czeka pracowity weekend. Posiadaczom komputerów osobistych, którzy zamierzają zagrać w The Callisto Protocol, nie pozostaje natomiast nic innego, jak wstrzymać się z zakupem i poczekać na aktualizacje, które – miejmy nadzieję – wyeliminują problemy, o których informują użytkownicy Steama.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol debiutuje dziś nie tylko na komputerach osobistych, ale także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Warto też wspomnieć, że deweloperzy ze studia Striking Distance podzielili się już planami rozwoju produkcji na najbliższe miesiące.