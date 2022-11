The Callisto Protocol powstało przy wsparciu jednego z zespołów PlayStation

Zgodnie z zapowiedziami The Callisto Protocol zadebiutuje na rynku za nieco ponad dwa tygodnie. Co ciekawe, wspomniany tytuł doczekał się już prequela w postaci podcastu. Nieco wcześniej twórcy opublikowali natomiast materiał wideo poświęcony atmosferze produkcji. Tymczasem okazuje się, że nadchodzące dzieło studia Striking Distance powstało przy wsparciu jednego z zespołów PlayStation.

PlayStation Studios Visual Arts brało udział w pracach nad The Callisto Protocol

Michael Mumbauer – wieloletni pracownik PlayStation, który w czerwcu tego roku wspólnie z Johnem Garvinem założył studio Liithos – poinformował za pośrednictwem Twittera, że zespół PlayStation Studios Visual Arts brał udział w pracach nad scenkami przerywnikowymi, które pojawią się w The Callisto Protocol, a także pomagał przy innych elementach produkcji.



Dowiedzieliśmy się również, że sesje motion capture do nadchodzącego dzieła zespołu, na którego czele stoi Glen Schofield, powstawały w studio PlayStation Studios Visual Arts. Mumbauer jest natomiast przekonany, że dzięki takiem wsparciu The Callisto Protocol będzie prawdziwą „petardą”.



Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie deweloperzy z PlayStation Studios Visual Arts – wspólnie ze studiem Naughty Dog – pracowali nad remakiem The Last of Us. Wcześniej wspomniany zespół wspierał również inne zespoły należące do rodziny PlayStation m.in. w zakresie sesji motion capture, filmowych przerywników czy animacji.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 2 grudnia bieżącego roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat długości rozgrywki oraz do sprawdzenia zawartości Edycji Kolekcjonerskiej.

