The Callisto Protocol nie spełniło oczekiwań. Spodziewano się lepszej sprzedaży

Jak informuje koreański serwis MK Odyssey , budżet The Callisto Protocol wyniósł ostatecznie około 162 mln dolarów. Nic więc dziwnego, że firma Krafton miała spore oczekiwania wobec wspomnianej produkcji. Okazuje się, że wydawca spodziewał się łącznej sprzedaży na poziomie 5 mln egzemplarzy. Wiele wskazuje jednak na to, że produkcji studia Striking Distance nie uda się zrealizować celu. Zdaniem analityków z Samsung Securities – cytowanych przez serwis MK Odyssey – The Callisto Protocol może mieć trudności z przekroczeniem progu 2 mln sprzedanych egzemplarzy do końca roku , jeśli weźmiemy pod uwagę aktualne zainteresowanie produkcją studia Striking Distance. Szansę na ewentualną kontynuację – o której już jakiś czas temu wspominał Glen Schofield – z pewnością nieco zmalały.

Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Striking Distance, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Callisto Protocol – klasyk survival horrorów w sosie z autorskich błędów.