The Callisto Protocol dopiero przed nami, a Glen Schofield już myśli o sequelu

Wczoraj do sieci trafiły nowe fragmenty rozgrywki z The Callisto Protocol. Nieco wcześniej deweloperzy ze studia Striking Distance poinformowali natomiast, że gra osiągnęła tzw. złoty status, a gracze mogą bez obaw odliczać dni do grudniowej premiery. Tymczasem okazuje się, że Glen Schofield – twórca Dead Space i szef wspomnianego wyżej zespołu – myśli już o ewentualnej kontynuacji swojej najnowszej produkcji.

Powstanie The Callisto Protocol 2? Szef studia ma sporo „fajnych pomysłów”

W rozmowie z Inverse szef studia Striking Distance przyznał, że chciałby stworzyć drugą część The Callisto Protocol. Deweloper podkreślił, że produkcja stanowi co prawda zamknięta całość, ale istnieje „wiele fajnych pomysłów”, które zespół chce realizować w przyszłości. Schofield zaznaczył, że nadal chce robić „wielkie rzeczy” i nawet po skończeniu danej gry zaczyna już myśleć o kolejnym projektach.



Oczywiście na decyzję o powstaniu The Callisto Protocol 2 ogromny wpływ będzie miał odbiór oraz wyniki sprzedaży pierwszej części. O tym, czy nadchodząca produkcja studia Striking Distance sprosta oczekiwaniom i zadowoli fanów survival horrorów w klimatach science fiction, przekonamy się za nieco ponad miesiąc.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 2 grudnia bieżącego roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat długości rozgrywki oraz do sprawdzenia zawartości Edycji Kolekcjonerskiej.