113-letnie science fiction doczeka się sprawiedliwości po filmowej wpadce Disneya. Kultowy bohater powróci w nowej produkcji

Oby tym razem wyszło lepiej niż w filmie z 2012 roku.

Po ponad stu latach od swojego literackiego debiutu kultowy bohater science fiction wreszcie doczeka się nowej ekranizacji. Postać znana jako John Carter wraca w nowej formie, tym razem w serialu animowanym, który ma naprawić błędy głośnej, lecz nieudanej aktorskiej ekranizacji Disneya z 2012 roku.

John Carter of Mars doczeka się animowanego serialu

Cykl znany jako Barsoom, napisany przez Edgare Rice’a Burroughsa zadebiutował w 1912 roku i opowiadał historię żołnierza z czasów wojny secesyjnej przeniesionego na Marsa, nazwanego przez mieszkańców jako Barsoom. Tam John Carter trafia w sam środek konfliktów planetarnej cywilizacji, poznaje księżniczkę Dejah Thoris i staje się jednym z kluczowych obrońców obcej planety. Przez dekady seria inspirowała twórców współczesnej fantastyki, od Diuny po Gwiezdne wojny.