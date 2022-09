The Callisto Protocol na nowym materiale. Zapraszamy do Black Iron Prison

Premiera The Callisto Protocol coraz bliżej. Twórcy zapowiadają ją na 2 grudnia i na razie nic nie wskazuje na to, że może zostać przesunięta. Najwyższy czas, by coraz mocniej podkręcać tempo i zacząć wywoływać jeszcze większy hype w sercach miłośników horrorów. Z pewnością może w tym pomóc najnowszy materiał. Klimatyczny trailer znajdziecie poniżej.

The Callisto Protocol – trailer prezentujący Black Iron Prison

Tym razem deweloperzy ze studia Striking Distance Studios zabierają nas w podróż do głównej lokacji w grze. Mowa tutaj o mrocznym Black Iron Prison. Jest to więzienie o zaostrzonym rygorze na Callisto, jednym z księżyców Jowisza. Chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem fakt, że sprawy przybrały tam nieoczekiwany obrót i miejsce nie jest już tym, czym być powinno.



„The Callisto Protocol to horror surwiwalowy najnowszej generacji, za którym stoi Glen Schofield. Atmosfera, napięcie i brutalność przeplatane budzącymi przerażenie chwilami beznadziei i ludzkich odruchów zamieniają The Callisto Protocol w przyspieszającą bicie serca opowieść, w której niewyobrażalne potworności czają się za każdym rogiem” – czytamy w opisie gry



Przypomnijmy, że The Callisto Protocol trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Pecetowców na pewno zainteresują rekomendacje sprzętowe – sprawdzicie je pod tym adresem.