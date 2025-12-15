18 lat temu powstała brytyjska odpowiedź na Jurassic Park. Chociaż miała niewielki budżet, wyglądała lepiej niż można byłoby przypuszczać

Nic dziwnego, że serial doczekał się aż pięciu sezonów.

To właśnie osiemnaście lat temu w brytyjskiej telewizji zadebiutował nowy serial science fiction, który rzucił wyzwanie serii Jurassic Park. Na antenie ITV swojej emisji doczekały się Siły pierwotne, który podszedł do tematu prehistorycznych zwierząt z zupełnie innej strony i pomimo niskiego budżetu, widzowie byli zaskoczeni jakością serialu. Siły pierwotne – zapomniany serial science fiction będący konkurencją dla Jurassic Park Siły pierwotne miały na siebie prosty, ale ciekawy pomysł. Współczesną Anglię zaczęły nawiedzać tajemnicze anomalie, czyli szczeliny prowadzące do odległej przeszłości. To właśnie przez nie do naszego świata przedostawały się prehistoryczne stworzenia, które w mgnieniu oka zamieniały spokojne okolice w strefę śmiertelnego zagrożenia.

Głównymi bohaterami serialu był zespół naukowców i urzędników próbujących opanować chaos, na czele z zoologiem Nickiem Cutterem, granym przez Douglasa Henshalla. Serial sprytnie łączył proceduralny schemat potwora tygodnia z dłuższymi wątkami fabularnymi, dzięki czemu obok efektownych spotkań z dinozaurami pojawiały się emocje, konflikty i konsekwencje zabawy z czasem, które były odczuwalne również w kolejnych sezonach.

Twórcy nie mieli ogromnych budżetów, jak ma to teraz miejsce i kręcili swój serial science fiction z ograniczonymi środkami i krótkim harmonogramem pracy. Zamiast epatować skalą, stawiali na pomysłowe inscenizacje. Komputerowe efekty specjalne uzupełniano animatroniką i rekwizytami, a akcję często przenoszono do lasów, kamieniołomów czy miejskich ulic. Dzięki temu niedoskonałości techniczne schodziły na dalszy plan. Z czasem Siły pierwotne rozrosły się do takich rozmiarów, że zaczęły pojawiać się drapieżniki z przyszłości, a także pytania o ingerencję w bieg czasu i jego wpływ na losy bohaterów i całej planety. Serial zakończył się po pięciu sezonach w 2011 roku, ale zdążył zgromadzić oddaną społeczność fanów. Popularność była na tyle duża, że już rok po zakończeniu głównego serialu, premiery doczekały się Siły pierwotne: Nowy świat. Niedługo później uniwersum zostało rozszerzone przez książki. Choć żaden z tych projektów nie osiągnął już takiego rozgłosu jak oryginał, całość pokazała, że telewizyjne science fiction potrafiło kiedyś dorównać kinowym legendom pomysłowością i klimatem.

