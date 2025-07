The Alters z wynikiem sprzedaży. „Trudno opisać słowami, co to dla nas znaczy”

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż The Alters przekroczyła 280 tysięcy egzemplarzy na wszystkich platformach . 11 bit studios podkreśla również zainteresowanie grą ze strony użytkowników komputerów osobistych. Okazuje się bowiem, że milion użytkowników Steama dodało najnowszą produkcję twórców Frostpunka do swojej listy życzeń.

Warto pamiętać, że The Alters w dniu swojej premiery trafiło również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Dlatego też nie powinno nikogo dziwić, że 11 bit studios jest zadowolone z wyników sprzedaży swojej produkcji. Dodatkowo gra spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, co potwierdza m.in. średnia ocen na Metacritic czy opinie na Steam .

Na koniec przypomnijmy, że The Alters zadebiutowało na rynku 13 czerwca 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji 11 bit studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Alters - W niezgodzie z samym sobą.

