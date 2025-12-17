Po 66 latach kultowe science fiction otrzyma remake. Za film odpowiadać będą twórcy kultowego serialu

Oryginał z 1959 roku zebrał zaledwie 45% na Rotten Tomatoes, ale z czasem zyskał status filmu kultowego. Opowiadał historię Janice Starlin, byłej modelki i bizneswoman, która próbuje powstrzymać proces starzenia dzięki eksperymentalnym enzymom pozyskiwanym z królowej os. Jak łatwo się domyślić, eksperyment kończy się katastrofą. Fabuła remake’u ma pozostać wierna temu założeniu.

Kobieta-pszczoła to horror science fiction w reżyserii Rogera Cormana, który zadebiutował w 1959 roku. Teraz po 66 latach od premiery potwierdzono, że powstaje remake. Za nową produkcję odpowiadać będą Amy Sedaris oraz Paul Dinello, czyli duet znany z serialu Strangers with Candy.

Nowa wersja Kobiety-pszczoły powstaje dla Shout! Studios. Amy Sedaris jest już oficjalnie obsadzona w roli głównej, a Paul Dinello odpowiada zarówno za reżyserię, jak i scenariusz. Producentami projektu są Mark Roberts, Jordan Fields, Meyer Shwarzstein oraz Michael Richter.

Dinello przyznał, że to właśnie ten tytuł z katalogu Cormana szczególnie go zainteresował. Choć film ma wyraźne korzenie w estetyce sci-fi lat 50. ubiegłego wieku, porusza bardzo współczesny temat, czyli presję na podtrzymanie młodości, kult wyglądu i desperackie próby zatrzymania czasu. Reżyser od razu uznał, że Sedaris będzie idealnym wyborem do tej roli.

Sama aktorka nie kryje entuzjazmu tym projektem. Zapowiada, że remake będzie miał klaustrofobiczny klimat, a dużą rolę odegrają kostiumy i scenografia. Sedaris podkreśla też, jak bardzo ceni współpracę z Dinello i jego sposób pisania ról specjalnie pod jej aktorską wrażliwość.

Sedaris i Dinello stworzyli Strangers with Candy w 1999 roku wspólnie ze Stephenem Colbertem, z którym później wrócili przy okazji kinowego prequela w 2005 roku. Przy remake’u Kobiety-pszczoły pracuje kilku twórców związanych z tym kultowym serialem, nie wyklucza się, że w obsadzie pojawią się także inni dawni współpracownicy.