Twórcy The Alters zareagowali. 11 bit studios tłumaczy się z AI w grze

W trakcie produkcji jeden z grafików użył tekstu wygenerowanego przez AI jako tymczasowej tekstury tła. Element ten nigdy nie był przeznaczony do wersji finalnej. Niestety, z powodu błędu wewnętrznego, ten pojedynczy placeholder został omyłkowo pozostawiony w grze. Przeprowadziliśmy szczegółowy przegląd i potwierdziliśmy, że był to odosobniony przypadek — obecnie pracujemy nad jego aktualizacją. Dla pełnej transparentności załączamy zrzut ekranu pokazujący, jak i gdzie ten element pojawia się w grze. Choć nie chcemy bagatelizować sytuacji, zależy nam na pokazaniu, jak niewielki miała ona wpływ na całościowe doświadczenie gracza.

Dodatkowo, na końcowym etapie produkcji do gry dodano kilka licencjonowanych filmów, które alterzy mogą oglądać w strefie socjalnej bazy. Ponieważ zostały one stworzone zewnętrznie, nasz zespół nie brał udziału w ich przygotowaniu i wymagały one dodatkowego, pilnego tłumaczenia. Ze względu na bardzo ograniczony czas, zrezygnowaliśmy z zaangażowania naszych partnerów tłumaczeniowych i zdecydowaliśmy się na tymczasowe lokalizowanie tych materiałów z użyciem AI, aby zdążyć z premierą. Naszym zamiarem od początku było przekazanie ich po premierze do profesjonalnych biur tłumaczeń jako część hotfixu lokalizacyjnego, aby zapewnić tę samą jakość i staranność, co w pozostałych częściach gry. Proces ten już trwa, a zaktualizowane tłumaczenia są wdrażane.

Aby lepiej zobrazować, jak niewielki to fragment całkowitej warstwy narracyjnej gry — wspomniane zewnętrzne filmy to ok. 10 tysięcy słów na 3,4 miliona słów w grze we wszystkich wersjach językowych, czyli zaledwie 0,3% całkowitego tekstu. Alternatywą było pozostawienie tych konkretnych dialogów wyłącznie w języku angielskim, co naszym zdaniem byłoby gorszym rozwiązaniem dla osób nieznających tego języka. Z perspektywy czasu przyznajemy, że była to błędna decyzja. Niezależnie jednak od wyboru, powinniśmy byli Was o tym poinformować.