Terminator: Survivors opóźnione. Tytuł nie trafi też do wczesnego dostępu

Decyzję o zmianach przybliżył Marco Ponte, dyrektor kreatywny projektu, który przekazał informację w oficjalnym komunikacie skierowanym do społeczności graczy. Twórca podkreślił, że choć studio pozostawało przez pewien czas ciche, prace nad grą intensywnie postępowały, od projektowania świata, przez system walki, aż po narrację i atmosferę.

Jak poinformowali wydawca i studio odpowiedzialne za Terminator: Survivors, gra nie ukaże się już w zapowiadanym wcześniej oknie wydawniczym na 2025 rok, a nowa data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Jednocześnie potwierdzono, że tytuł nie zadebiutuje we wczesnym dostępie, jak pierwotnie planowano.

Celem zespołu od samego początku było stworzenie autentycznego, otwartego świata w uniwersum Terminatora, który odda brutalną rzeczywistość powstania Skynetu oraz desperacką walkę ludzkości o przetrwanie. Gracze mają doświadczyć ponurej wizji przyszłości, w której każda maszyna patrolująca świat stanowi śmiertelne zagrożenie, a widok czerwonych oczu T‑800 na horyzoncie oznacza tylko ucieczkę, ukrywanie się albo śmierć. Według Ponte, Terminator: Survivors nie ma być kolejną typową strzelanką, lecz historią o narodzinach ruchu oporu, opowiedzianą z perspektywy zwykłych ludzi próbujących przetrwać w ruinach cywilizacji.

Jedną z najważniejszych zmian jest rezygnacja z kooperacyjnego trybu wieloosobowego. Po miesiącach wewnętrznych testów oraz rozmów z graczami i fanami marki, twórcy doszli do wniosku, że aby zapewnić najlepszą możliwą rozgrywkę opartą na strzelaniu i eksploracji, muszą skupić się wyłącznie na doświadczeniu single player. Studio przyznaje, że decyzja ta może rozczarować część odbiorców, jednak według deweloperów jest to właściwy kierunek artystyczny, pozwalający zrealizować bezkompromisową wizję świata po Dniu Sądu.

Zmianie uległa także strategia wydawnicza. Zamiast debiutu w Early Access, Nacon Studio Milan chce, aby pierwszy kontakt graczy z postapokaliptycznym pustkowiem był kompletnym i dopracowanym doświadczeniem. Ta decyzja oznacza, że Terminator: Survivors nie ukaże się w 2025 roku. Nowa data premiery nie została jeszcze ustalona, jednak twórcy zapowiadają, że podzielą się nią, gdy tylko będą gotowi. Mimo rezygnacji z wczesnego dostępu, opinie graczy nadal mają odgrywać istotną rolę w procesie produkcji. W miarę zbliżania się premiery studio planuje zamknięte testy gry, do których będą mogli zgłosić się zainteresowani gracze.

Twórcy podkreślają, że są świadomi wysokich oczekiwań wobec marki i dziękują społeczności za cierpliwość. Jak zapewniają, ich celem jest stworzenie gry godnej dziedzictwa serii Terminator, a kolejne informacje mają zostać ujawnione, gdy tylko będzie to możliwe.