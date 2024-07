Testerzy oficjalnego narzędzia moderskiego do Baldur's Gate 3 są zachwyceni jego możliwościami

Na platformie Steam ukazał się nowy wpis od Larian Studios. Deweloperzy podzielili się między innymi informacjami o poprawkach błędów czy złych zakończeniach. Dodatkowo pojawiły się jednak wieści związane z zestawem narzędzi do tworzenia modyfikacji do Baldur’s Gate 3.

Jak przekazują twórcy, obecnie trwa współpraca z autorami modów w ramach zamkniętej alfy. Oficjalne narzędzie zostało już ocenione przez testujących, a Larian Studios podzieliło się wrażeniami przekazanymi przez moderów. „Toolkit” zbiera na ten moment wiele pochwał.

FaerûnColors to mały mod, który pomimo tego, że jest prawie całkowicie związany z aspektami wizualnymi, musiał zostać napisany w całości w formie kodu. Przekształcenie dokładnej tonacji kolorów bez ich zobaczenia nie jest łatwym zadaniem. Do tej pory musiałem to sobie wyobrazić, przepisać na kod i uruchomić grę wiele razy, aby sprawdzić wynik. Teraz zestaw narzędzi pozwala mi wybrać dokładnie taki kolor, jaki chcę, w miejscu, w którym chcę, i zobaczyć, jak wyglądają kolejne tysiące kolorów, o których nawet nie pomyślałem. Już nie piszę, teraz maluję. – TechRoot.