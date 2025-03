Najpopularniejszy mod z Elden Ring pojawi się również w Dark Souls Remastered. Autor podzielił się zapowiedzią

Jakiś czas po premierze Elden Ring pojawił się najpopularniejszy mod do RPG-a akcji od FromSoftware - nosi on tytuł Seamless Co-op. Niestety wcześniejsze produkcje studia nie miały podobnych ulepszeń do mechaniki współpracy, jednak oryginalny twórca projektu postanowił to zmienić.

Dark Souls Remastered - Seamless Co-op pojawi się już niedługo

Moder znany jako Yui podzielił się zapowiedzią fanowskiego dodatku ulepszającego multiplayer w Dark Souls Remastered. Podobnie jak w innych produkcjach, pozwala on na przejście całej gry z innymi osobami bez żadnych ograniczeń. Jedną z najważniejszych zmian jest brak zakończenia sesji nawet w przypadku śmierci jednej z osób lub pokonywania kolejnych bossów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku teleportowania się między ogniskami.