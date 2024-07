Baldur’s Gate 3 ze szczegółami na temat patcha numer 7. „To nie koniec podróży”

Jak wspomnieliśmy wyżej, po udostępnieniu nadchodzącej aktualizacji gra Baldur’s Gate 3 miała trafić w ręce społeczności. Okazuje się jednak, że Larian Studios zmieniło zdanie. Belgijski zespół zapowiedział bowiem, że „to jeszcze nie koniec podróży”.

Na koniec przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.