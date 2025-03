Nie musisz czekać na Marvel's Wolverine. Logan trafił do gry o Batmanie

Niestety modder nie przygotował osobnych animacji dla Wolverine’a i bohater korzysta z tego samego zestawu, co Batman, ale zostały one dopasowane do właśnie tego bohatera. Mimo to rozgrywka wygląda całkiem obiecująco i z pewnością można poczuć się, jakby sterowało się X-Menem. Do pełni szczęścia brakuje jedynie lejącej się z przeciwników krwi, która ubarwiłaby rozgrywkę.