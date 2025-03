Fan Minecrafta sprawił, że Steve mówi swoje imię głosem Jacka Blacka w grze

Pomysł na modyfikację narodził się po tym, jak jeden z graczy zebrał wszystkie wypowiedzi Jacka Blacka ze zwiastuna "A Minecraft Movie", w którym aktor nawiązuje do świata gry. Słowa takie jak "Steve", "Enderpearl", "Overworld", "crafting table" czy "water bucket" były powtarzane w zwiastunie, co zainspirowało innego fana do zasugerowania stworzenia modyfikacji odtwarzającej te frazy w grze.

Zbliżająca się premiera filmu Minecraft inspiruje fanów do kreatywnych działań. Jeden z modderów, SnailMan, stworzył modyfikację, która dodaje do gry głos Jacka Blacka. Teraz gracze mogą posłuchać głosu człowieka, który w nadchodzącym filmie wcieli się w postać Steve’a.

Zgłosiłem go do recenzji, nie mam pojęcia, ile to potrwa. Podam link, jak tylko zostanie zaakceptowany.

Oczywiście SnailMan wypowiedział się humorystycznie, bowiem w żaden sposób nie żałuje wykonanej pracy. Póki co, modyfikacja dodaje kilka dźwięków. Podczas uruchamiania gry usłyszymy „Steve", natomiast w trakcie interakcji ze stołem do cratingu, odtworzy się odpowiednia fraza. SnailMan zapowiada jednak, że zamierza wykorzystać wszystkie dostępne linie dialogowe Jacka Blacka:

Trudno wyobrazić sobie, że taka świetna modyfikacja mogłaby zostać odrzucona. W końcu kto by nie chciał poczuć się jak Jack Black, udający Steve'a, grającego w Minecrafta? Aktor sprawdził się bardzo dobrze w jednej z ostatnich ról, jaką było Super Mario Bros. The Movie, gdzie wcielił się w odwiecznego wroga popularnego hydraulika - Bowsera. Teraz staje przed szansą pokazania się z dobrej strony w innej produkcji związanej z gamingiem. Jest to o tyle ciekawe, że przecież Jack Black to wręcz kultowa postać wśród nerdów i graczy, co z pewnością znacząco przyczyni się do popularności modyfikacji.

Film Minecraft nie trafił jeszcze na wielki ekran. Światowa premiera tej produkcji będzie miała miejsce 3 kwietnia, natomiast w Polsce, film trafi do kin dzień później – 4 kwietnia. Zwiastun spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i wszystko wskazuje na to, że Minecraft może być kasowym hitem.

Poniżej możecie zobaczyć udostępnione fragmenty dźwiękowe, aby przekonać się jak to wygląda w praktyce:

