Civilization 7 z wyczekiwanym przez fanów modem. Społeczność naprawia strategię za twórców

W lutym doczekaliśmy się premiery Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series S, Xbox Series X i PlayStation 5, jednak okazała się ona sporym rozczarowaniem. Firaxis Games stojące za projektem wielokrotnie próbowało naprawić strategię aktualizacjami zatrudniając nawet popularnego modera, lecz dość bezskutecznie. Część graczy zdecydowała się dokonać ulepszeń samodzielnie w postaci modów.

Civilization 7 - co zmienia mod Detailed Map Tacks

Do właśnie trafiła jedna z najpopularniejszych modyfikacji z poprzednich odsłon kultowej serii, czyli Detailed Map Tacks. Osoba znana jako wltk postanowiła poprawić chyba najważniejszych problem interfejsu gry dodając nowe menu zawierające wszystkie możliwe budynki oraz cuda z gry. Po wybraniu elementu oraz upuszczeniu go w odpowiednim miejscu możemy zobaczyć, ile zasobów wygenerowałby budynek po wybudowaniu. Dodatkowo, po umieszczeniu drugiego obiektu pokaże on, wydajność z jego sąsiedztwem oraz wskaże, czy te budynki się uzupełniają.