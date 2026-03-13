Dopiero nakręcili nowy hit science fiction, a już planują kolejny. Wiedzą, jak pokonać trudności związane z realizacją Artemisa

Twórcy Projektu Hail Mary chcą nakręcić ekranizację książki Artemis
Nowa produkcja science fiction zadebiutuje w kinach już w przyszłym tygodniu i jeszcze przed premierą wzbudza duże zainteresowanie. Wczesne prognozy sugerują, że film może wygenerować w weekend otwarcia nawet około 80 milionów dolarów wpływów, a w branży pojawiają się już spekulacje o potencjalnych nominacjach do nagród filmowych.
Istnieje scenariusz do Artemis i jest naprawdę świetny. Przez lata największym problemem było to, w jaki sposób pokazać grawitację wynoszącą jedną szóstą ziemskiej. Wydaje nam się jednak, że znaleźliśmy rozwiązanie.
Projekt Artemis został ogłoszony jeszcze w 2017 roku, kiedy Lord i Miller po raz pierwszy zostali z nim powiązani. Od tamtego czasu produkcja pozostawała jednak w fazie rozwoju i nie doczekała się rozpoczęcia zdjęć, co pozostawiało jej przyszłość pod znakiem zapytania.
Sukces nadchodzącego Projektu Hail Mary może jednak znacząco zmienić sytuację. Jeśli film rzeczywiście okaże się hitem, zdobycie finansowania dla kolejnej ekranizacji twórczości Weira powinno być znacznie łatwiejsze. Historia z powieści Artemis rozgrywa się w surowym mieście na Księżycu i skupia się na nielegalnych interesach oraz niebezpiecznej operacji, w której bierze udział przemytniczka próbująca przetrwać w kosmicznej kolonii.
