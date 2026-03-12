Jeden z najbardziej oczekiwanych widowisk science fiction w nowym zwiastunie. To będzie przyszły klasyk?

Do sieci trafił nowy zwiastun filmu Dzień objawienia, czyli jednego z najciekawszych nadchodzących filmów science fiction tego roku. To pierwszy od wielu lat nowy film sci-fi od Stevena Spielberga, co z automatu czyni tę produkcję jedną z najbardziej oczekiwanych premier najbliższych miesięcy. Historia o kontakcie z obcą cywilizacją otrzymała zupełnie nowy materiał, który zobaczycie poniżej. Zapowiada się prawdziwa uczta dla fanów gatunku.
Dzień objawienia – nowy zwiastun nadchodzącego filmu science fiction od Stevena Spielberga
Jeśli dowiedziałbyś się, że nie jesteśmy sami, jeśli ktoś by ci to pokazał i udowodnił, czy by cię to przeraziło? Tego lata prawda będzie należeć do siedmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do… Dnia Ujawnienia – ujawnia pierwszy opis fabuły filmu.
