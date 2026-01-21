Najbardziej oczekiwany film science fiction to oscarowy pewniak? Już teraz mówi się, że ta produkcja rozbije bank nagród

Film już teraz typowany jest do wielu nominacji i nagród.

Jeszcze przed premierą kinową Projekt Hail Mary zaczyna być wymieniany jako jeden z najmocniejszych kandydatów do Oscarów w 2026 roku. Wszystko rozpoczęło się w listopadzie ubiegłego roku, wraz z pierwszymi pokazami testowymi, po których film science fiction z Ryanem Goslingiem w roli głównej wywołał wyjątkowo entuzjastyczne reakcje. Wskazuje na to Justin Kroll z Deadline, który potwierdził swoje wcześniejsze sugestie w podcaście My Mom’s Basement. Projekt Hail Mary – to będzie mocny kandydat do przyszłorocznych Oscarów? Wiem, że jesteśmy w środku sezonu nagród, ale patrząc w przyszłość, pewien film, który trafi do kin w pierwszej połowie 2026 roku, jest już pokazywany decydentom i agentom. Pierwsze opinie mówią, że nie tylko liczy się w wyścigu, ale może być jednym z głównych kandydatów do końca roku. Co to może być?

Kroll zdradził, że od czasu tej wypowiedzi wielokrotnie słyszał określenie „arcydzieło” z ust osób, które widziały gotowy lub niemal gotowy materiał. Jak podkreśla, to słowo rzadko pada w jego rozmowach branżowych, dlatego wokół filmu narasta realna presja nagród. Wczesne pokazy sugerowały, że produkcja wygląda na niemal ukończoną, z efektami wizualnymi bliskimi finalnej jakości. To nietypowe na tak wczesnym etapie i właśnie dlatego pojawiały się spekulacje o ewentualnym przyspieszeniu premiery. Amazon MGM Studios pozostało jednak przy dacie 20 marca 2026 roku, co ma związek między innymi z rezerwacją sal IMAX na kolejne tygodnie. Historia kina zna zaledwie kilka tytułów wydanych między styczniem a kwietniem, które dotarły do oscarowych nominacji w głównej kategorii. Najsłynniejszym przypadkiem pozostaje Milczenie owiec, ale w ostatnich latach podobną drogę przeszły także Czarna Pantera, Diuna: Część druga oraz Wszystko wszędzie naraz. To pokazuje, że wczesna premiera nie musi być przeszkodą, aby otrzymywać Oscary.

GramTV przedstawia:

Budżet filmu opiewa na 150 mln dolarów, co jest jednym z najdroższych projektów Amazona przeznaczonych na ten rok. Przy produkcji Projektu Hail Mary twórcy musieli uporać się z kilkoma problemami, ale dwa z nich były dla nich szczególnym wyzwaniem. Projekt Hail Mary powstał na podstawie bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Andy’ego Weira. Film opowiada o nauczycielu nauk ścisłych o imieniu Ryland Grace (Ryan Gosling), który nagle budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi, nie mając pojęcia, kim jest ani jak się tam znalazł. Wraz z powracającą pamięcią zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje wygasanie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko, co żyje na Ziemi… jednak niespodziewana przyjaźń sprawia, że być może nie będzie musiał robić tego samotnie. W obsadzie obok Goslinga zobaczymy także: Sandrę Hüller, Lionela Boyce’a, Kena Leunga i Milanę Vayntrub. Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, duet odpowiedzialny 21 Jump Street oraz Spider-Man: Uniwersum, a scenariusz napisał Drew Goddard, autor Marsjanina. Film produkują Amy Pascal, Ryan Gosling, Phil Lord, Christopher Miller, Andy Weir, Aditya Sood oraz Rachel O’Connor. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Patricia Whitcher, Drew Goddard, Lucy Kitada, Nikki Baida, Sarah Esberg i Ken Kao. Przypomnijmy, że premierę Projektu Hail Mary wyznaczono na 20 marca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.