Właściciele kin mają dość długich filmów. „Nie kręcicie dla siebie, tylko dla widowni”

Od pewnego czasu można zauważyć wyraźną zmianę w podejściu twórców do długości filmów. Reżyserzy coraz śmielej przekraczają granicę dwóch, a nawet trzech godzin, co jeszcze kilka lat temu było zarezerwowane głównie dla epickich widowisk. Ubiegłoroczny The Brutalist, trwający ponad 3,5 godziny, czy niedawny hit Avatar 3 pokazują, że długi metraż przestaje być wyjątkiem, a staje się nową normą. Coraz częściej słychać jednak głosy, że ta swoboda może mieć dla kin poważne konsekwencje.

Kinowe filmy powinny być krótsze?

Na problem zwraca uwagę Clare Binns, dyrektorka kreatywna brytyjskiej sieci kin studyjnych Picturehouse Cinemas, która wkrótce odbierze nagrodę BAFTA za wybitny wkład w kinematografię. W rozmowach z mediami apeluje ona do producentów o większą dyscyplinę metrażową i przypomina, że film powstaje przede wszystkim z myślą o widzach, a nie wyłącznie o ambicjach twórców.