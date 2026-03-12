Nowy Władca Pierścieni z silnym wzmocnieniem obsadowym. To topowe nazwisko

Do nowej opowieści ze świata Śródziemia właśnie dołączyła aktorka z najwyższej półki.

Jeszcze niedawno były to tylko branżowe plotki, jednak najnowsze informacje wskazują, że sprawa jest już przesądzona. Kate Winslet dołączyła do obsady filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (Polowanie na Golluma), czyli nowej produkcji osadzonej w świecie Śródziemia. Kate Winslet w nowym Władcy Pierścieni Projekt reżyseruje Andy Serkis, który ponownie wcieli się także w tytułowego Golluma. W filmie mają także wystąpić znani z oryginalnej trylogii Elijah Wood oraz Ian McKellen. Według najnowszych doniesień Winslet zagra jedną z głównych kobiecych ról, a zdjęcia do produkcji mają potrwać około sześciu miesięcy – od maja do października – w Nowa Zelandia.

Wcześniej w kontekście filmu pojawiały się także nazwiska Leo Woodall – to nowy aktor do roli Aragorna. Spekuluje się także, że w filmie może pojawić się Anya Taylor‑Joy, choć w tym przypadku nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Nie wiadomo też, jak duża będzie ostatecznie obsada produkcji.

GramTV przedstawia:

Na razie nie ujawniono, w kogo dokładnie wcieli się Winslet. Wśród fanowskich spekulacji pojawia się m.in. Gilraen, matka Aragorna. Jeśli film pokaże wydarzenia z młodości przyszłego króla Gondoru, postać ta mogłaby odegrać ważną rolę w retrospekcjach. Inne plotki mówią jednak coś odwrotnego – że Winslet może wcielić się kobietę związaną Sméagolem, alter ego Golluma. Co ciekawe, Winslet była już kiedyś łączona z filmową adaptacją twórczości J.R.R. Tolkien. Podczas powstawania oryginalnej trylogii i jej kontynuacji rozważano ją do roli Éowyn, jednak aktorka zrezygnowała z udziału w projekcie z powodu konfliktów w harmonogramie. Polowanie na Golluma nie będzie bezpośrednią adaptacją książek Tolkiena. Film ma jedynie inspirować się wydarzeniami z okresu pomiędzy Hobbitem a Władcą Pierścieni: Drużyna Pierścienia. W tym czasie trwa poszukiwanie Golluma po jego ucieczce z Gór Mglistych, a w wydarzeniach ważną rolę odgrywa także Aragorn, który pomaga Frodo Baggins. Premiera filmu została zaplanowana przez Warner Bros. na 17 grudnia 2027 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









