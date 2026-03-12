Rick i Morty z datą premiery 9. sezonu. Twórcy składają ważną deklarację, która ucieszy fanów

Nowe odcinki Ricka i Morty’ego będą wolne od tego elementu.

Twórcy zapowiadają, że dziewiąty sezon ma być jednym z najmocniejszych w historii serii. W oficjalnym opisie nowych odcinków podkreślono, że produkcja nadal stawia na kreatywność zespołu scenarzystów i animatorów.

Dziewiąty sezon serialu Rick and Morty ma już wyznaczoną datę premiery. Popularna animowana seria science fiction powróci z nowymi odcinkami już 25 maja. Nowy sezon ponownie zobaczymy na platformie HBO Max.

Mówienie, że ten serial za każdym razem przebija samego siebie, jest nie tylko częścią mojej pracy, jest to po prostu prawda! To aż trochę przerażające, jak wiele talentu i błyskotliwości ten zespół wkłada w każdy kolejny sezon. Już od pierwszej klatki widać tu szalone, wysokooktanowe pomysły i jedne z najlepiej napisanych postaci, jakie kiedykolwiek pojawiły się w animacji. Owszem, to moja rola, żeby tak mówić, ale to nie jest kurtuazja — to czysta prawda.

Entuzjazmu nie kryje również Michael Ouweleen, prezes Adult Swim, który w oficjalnym oświadczeniu zwrócił uwagę na poziom kreatywności zespołu pracującego nad serialem.

Rick and Morty wraca, kochanie. Dziewiąty sezon to same pewniaki. Żadnej papki generowanej przez sztuczną inteligencję. Tylko najwyższej klasy organiczna papka tworzona przez prawdziwych ludzi z prawdziwymi ludzkimi cechami, takimi jak włosy na plecach i cysty. Oglądajcie, bo inaczej okaże się, że zaniedbaliśmy nasze rodziny na darmo.

Serial opowiada o przygodach ekscentrycznego naukowca Ricka Sancheza oraz jego nieśmiałego wnuka Morty’ego Smitha. Bohaterowie próbują godzić codzienne życie z kolejnymi międzywymiarowymi wyprawami, które odbywają na pokładzie latającego statku skonstruowanego przez Ricka. Produkcja od lat słynie z absurdalnego humoru, popkulturowych odniesień oraz zaskakujących pomysłów fabularnych.

W obsadzie głosowej ponownie znaleźli się: Ian Cardoni, Harry Belden, Sarah Chalke, Chris Parnell oraz Spencer Grammer. Za produkcję wykonawczą odpowiadają Dan Harmon oraz Scott Marder, który pełni także funkcję showrunnera. Serial ma na koncie dwa nagrody Emmy w kategorii najlepszego programu animowanego.