Ten ekran startowy miał „bardzo wiele wersji”, zanim trafił do gry. Finalna wersja powstała pod koniec produkcji

Minęły już niemal dwa lata od premiery epickiego RPG Baldur's Gate 3, a społeczność graczy wciąż odnajduje nowe detale, interakcje oraz treści. Biorąc pod uwagę długi okres rozwoju gry, oraz liczne zmiany wprowadzone od czasu wczesnego dostępu, Larian Studios dążyło do dopracowania nawet najmniejszych szczegółów przed oficjalnym wydaniem ostatecznej wersji tytułu. Okazuje się, że nawet ekran startowy, z którym gracze spotykają się na samym początku, nie był prostym wyborem.

Ekran startowy Baldur’s Gate 3 powstawał w wielu wersjach

Na pierwszy rzut oka ekran ten nie wydaje się skomplikowany, lecz po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że jest on znacznie głębszy, niż mogłoby się wydawać. Michael Douse, dyrektor wydawniczy Larian, komentując pochwały pod adresem ekranu startowego, ujawnił, że na przestrzeni lat powstało „bardzo wiele wersji” tego widoku, a ta finalna została wprowadzona „stosunkowo późno” w procesie deweloperskim.