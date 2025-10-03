Ten ekran startowy miał „bardzo wiele wersji”, zanim trafił do gry. Finalna wersja powstała pod koniec produkcji

Michael Douse o ekranie startowym Baldur’s Gate 3.
Minęły już niemal dwa lata od premiery epickiego RPG Baldur's Gate 3, a społeczność graczy wciąż odnajduje nowe detale, interakcje oraz treści. Biorąc pod uwagę długi okres rozwoju gry, oraz liczne zmiany wprowadzone od czasu wczesnego dostępu, Larian Studios dążyło do dopracowania nawet najmniejszych szczegółów przed oficjalnym wydaniem ostatecznej wersji tytułu. Okazuje się, że nawet ekran startowy, z którym gracze spotykają się na samym początku, nie był prostym wyborem.
Ekran startowy Baldur’s Gate 3 powstawał w wielu wersjach
Na pierwszy rzut oka ekran ten nie wydaje się skomplikowany, lecz po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że jest on znacznie głębszy, niż mogłoby się wydawać. Michael Douse, dyrektor wydawniczy Larian, komentując pochwały pod adresem ekranu startowego, ujawnił, że na przestrzeni lat powstało „bardzo wiele wersji” tego widoku, a ta finalna została wprowadzona „stosunkowo późno” w procesie deweloperskim.
Jeśli zaś chodzi o sam ekran, początkowo obserwowana z dystansu sceneria wydaje się piękna i spokojna. Gracze słyszą w oddali śpiew ptaków i szelest liści Jednak ten sielski obraz ulega gwałtownej przemianie. W momencie naciśnięcia dowolnego klawisza widok przesuwa się w dół, ujawniając mroczne podziemie.
Warto przy okazji przypomnieć, że nieliczni dotrwali do finału Baldur’s Gate 3. Jak informowaliśmy kilka dni temu, statystyki ze Steam wskazują, że tylko 23,4% użytkowników platformy ukończyło grę i zdobyło osiągnięcie wdzięczności od Larian Studios.
Zbierz swoją drużynę i wyrusz ponownie do Zapomnianych Krain w opowieści o przyjaźni i zdradzie, poświęceniu i przetrwaniu oraz pokusie władzy absolutnej.
Za sprawą pasożyta, który łupieżcy umysłu umieścili w twojej głowie, budzi się w tobie tajemnicza moc. Staw jej opór i pokonaj siły ciemności ich własną bronią, albo poddaj się jej i stań się ucieleśnieniem zła.
Twórcy Divinity: Original Sin 2 przedstawiają grę RPG nowej generacji, osadzoną w świecie Dungeons & Dragons. – brzmi opis gry Baldur’s Gate 3.
