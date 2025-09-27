Czyżby? Okazuje się, że mało kto ukończył Baldur's Gate 3

Jak to możliwe? Choć Baldur’s Gate 3 cieszy się ogromną popularnością, tylko nieliczni dotarli do finału.

Baldur’s Gate 3 to gra-gigant i bez wątpienia jedna z najważniejszych gier ostatnich lat. Zgarnęła tytuł Gry Roku 2023, podbiła serca krytyków i graczy, a Larian Studios wprowadziło markę na nowy poziom popularności. Tytuł ostatnio zaliczył kolejną ważną aktualizację. Mimo to statystyki z Steam pokazują coś zaskakującego: mniej niż jedna czwarta graczy na PC ukończyła ten ogromny RPG.

Mniej niż jedna czwarta graczy ukończyła Baldur's Gate 3 na PC

Według danych z osiągnięć Steam, tylko 23,4% użytkowników dotarło do finału przygody i zdobyło pucharowe osiągnięcie wdzięczności od Larian. Co ciekawe, 10% graczy nie zdołało nawet uciec z Nautiloidu, czyli prologu gry. Najwyraźniej pojawiające się co rusz na forach nowe tipsy nie każdemu pomogły w rozgrywce.