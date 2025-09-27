Zaloguj się lub Zarejestruj

Czyżby? Okazuje się, że mało kto ukończył Baldur's Gate 3

Jakub Piwoński
2025/09/27 18:00
Jak to możliwe? Choć Baldur’s Gate 3 cieszy się ogromną popularnością, tylko nieliczni dotarli do finału.

Baldur’s Gate 3 to gra-gigant i bez wątpienia jedna z najważniejszych gier ostatnich lat. Zgarnęła tytuł Gry Roku 2023, podbiła serca krytyków i graczy, a Larian Studios wprowadziło markę na nowy poziom popularności. Tytuł ostatnio zaliczył kolejną ważną aktualizację. Mimo to statystyki z Steam pokazują coś zaskakującego: mniej niż jedna czwarta graczy na PC ukończyła ten ogromny RPG.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Mniej niż jedna czwarta graczy ukończyła Baldur's Gate 3 na PC

Według danych z osiągnięć Steam, tylko 23,4% użytkowników dotarło do finału przygody i zdobyło pucharowe osiągnięcie wdzięczności od Larian. Co ciekawe, 10% graczy nie zdołało nawet uciec z Nautiloidu, czyli prologu gry. Najwyraźniej pojawiające się co rusz na forach nowe tipsy nie każdemu pomogły w rozgrywce.

Na pierwszy rzut oka wynik może dziwić, ale w szerszej perspektywie nie odbiega aż tak od innych RPG. Dla porównania – Wiedźmina 3 ukończyło 22,5% graczy, a w przypadku Skyrima w edycji specjalnej (2016) odsetek wynosi zaledwie 11,1%. Wielkie, rozbudowane gry rzadko doczekują się naprawdę wysokiego poziomu ukończenia, nawet jeśli cieszą się ogromną popularnością. Nierzadko w przypadku tego rodzaju gier gracze cieszą się powolną eksploracją i wykonywaniem pobocznych misji, niż brnięciem do końca rozgrywki.

Nie zmienia to faktu, że Baldur’s Gate 3 pozostaje jednym z największych fenomenów współczesnej branży gier – i jeśli ktoś jeszcze nie dokończył tej przygody na PC, być może właśnie teraz jest dobry moment, by wrócić do Faerûnu i przekonać się, jak kończy się ta epicka historia. Przeczytajcie jednak o grze, bez której nie byłoby Baldur’s Gate 3, a która obchodzi w tym roku jubileusz.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/baldurs-gate-3/finished-the-game

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


