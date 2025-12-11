Kolejna tajemnica Baldur’s Gate 3 odkryta. Kluczem jest psi towarzysz

Baldur’s Gate 3 wielokrotnie zaskakiwało fanów pomysłowymi sztuczkami pozwalającymi ominąć ograniczenia narzucone przez twórców. Wiele z nich z czasem usunięto, lecz społeczność po raz kolejny udowodniła, że nie ma mechaniki nie do obejścia. Tym razem cała uwaga skupiła się na Sussur Blooms, czyli rzadkich roślinach z pierwszego aktu, które potrafią tłumić działanie magii. Dotychczas ich największą wadą było to, że więdły po wyniesieniu z Podmroku, co praktycznie eliminowało możliwość wykorzystania ich przeciwko silniejszym przeciwnikom na powierzchni.

Baldur’s Gate 3 – Drapek pozwala na wyniesienie Sussur Blooms poza Podmrok

Jeden z graczy o nicku EspressoSteampunk podzielił się swoim niezwykłym odkryciem na Reddicie. Okazuje się, że wystarczy umieścić Sussur Blooms w ekwipunku psa Drapka, aby zwierzak stał się chodzącą strefą antymagii. Cały proces został pokazany na krótkim nagraniu, a sama metoda jest zaskakująco prosta. Jeśli Drapek dołączył już do drużyny można go przywoływać w dowolnej chwili. Wystarczy wtedy otworzyć menu kradzieży dostępne po kliknięciu na czworonoga i włożyć do jego kieszeni Sussur Blooms. Później pozostaje jedynie przeteleportować się na powierzchnię i cieszyć się mobilnym źródłem tłumienia magii.