Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna tajemnica Baldur’s Gate 3 odkryta. Kluczem jest psi towarzysz

Radosław Krajewski
2025/12/11 13:30
0
0

Gracz odkrył ciekawy błąd, który wykorzystuje psiego towarzysza.

Baldur’s Gate 3 wielokrotnie zaskakiwało fanów pomysłowymi sztuczkami pozwalającymi ominąć ograniczenia narzucone przez twórców. Wiele z nich z czasem usunięto, lecz społeczność po raz kolejny udowodniła, że nie ma mechaniki nie do obejścia. Tym razem cała uwaga skupiła się na Sussur Blooms, czyli rzadkich roślinach z pierwszego aktu, które potrafią tłumić działanie magii. Dotychczas ich największą wadą było to, że więdły po wyniesieniu z Podmroku, co praktycznie eliminowało możliwość wykorzystania ich przeciwko silniejszym przeciwnikom na powierzchni.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 – Drapek pozwala na wyniesienie Sussur Blooms poza Podmrok

Jeden z graczy o nicku EspressoSteampunk podzielił się swoim niezwykłym odkryciem na Reddicie. Okazuje się, że wystarczy umieścić Sussur Blooms w ekwipunku psa Drapka, aby zwierzak stał się chodzącą strefą antymagii. Cały proces został pokazany na krótkim nagraniu, a sama metoda jest zaskakująco prosta. Jeśli Drapek dołączył już do drużyny można go przywoływać w dowolnej chwili. Wystarczy wtedy otworzyć menu kradzieży dostępne po kliknięciu na czworonoga i włożyć do jego kieszeni Sussur Blooms. Później pozostaje jedynie przeteleportować się na powierzchnię i cieszyć się mobilnym źródłem tłumienia magii.

Sztuczka działa wyłącznie w obrębie jednego regionu. Oznacza to, że przechodzenie pomiędzy Podmrokiem a Ziemiami Spowitymi Cieniem nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, gdyż gra automatycznie odwoła przyzwanego towarzysza. Autor odkrycia podkreśla również, że nie udało mu się powtórzyć triku przy użyciu innych metod więc wygląda na to, że tylko Drapek potrafi udźwignąć tak nietypową rolę.

GramTV przedstawia:

W przeszłości istniały inne sposoby przemycania Sussur Blooms poza Podmrok. Najpopularniejszym z nich było wykorzystanie skrzyni obozowej, lecz deweloperzy szybko zamknęli tę furtkę w jednej z aktualizacji. Najnowsza metoda wydaje się mniej przełomowa, ponieważ działa jedynie w pierwszym akcie, ale dla wielu graczy może okazać się najskuteczniejszą obecnie opcją. Nie można też wykluczyć że zainspiruje społeczność do kolejnych eksperymentów oraz jeszcze sprytniejszych obejść.

Źródło:https://screenrant.com/baldurs-gate-3-scratch-sussur-blooms-underdark/

Tagi:

News
RPG
Larian Studios
reddit
Baldur's Gate III
tajemnica
exploit
Baldur’s Gate 3
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112