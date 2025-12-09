Diablo 4 będzie trudniejsze w 11. sezonie, ale ta zmiana ma ułatwić rozwój postaci

Blizzard szykuje istotne zmiany w budowaniu i progresji postaci w Diablo 4. Nadchodzący sezon 11 – Boska Interwencja, o którym pisaliśmy wcześniej, znacząco przyspieszy tworzenie meta buildów, czyli tego, co aktualnie w grze się najlepiej sprawdza. Wszystko dzięki modyfikacji działania punktów umiejętności i przebudowie ścieżki sezonowej. Najważniejsza zmiana? Odblokowanie podstawowych umiejętności będzie teraz niemal natychmiastowe.

Diablo 4 – przyspieszenie tworzenia meta bulidów w nowym sezonie

Dotychczas, aby dostać się do pierwszego węzła umiejętności podstawowej, gracze musieli wydać 2 punkty umiejętności. W sezonie 11 wystarczy tylko 1 punkt. To niewielka różnica na papierze, ale w praktyce oznacza mniej „straconych” inwestycji i szybsze dojście do najważniejszych umiejętności w buildzie. A te są kluczowe – większość najmocniejszych konfiguracji w Diablo 4 opiera się właśnie na podstawowym ataku danej klasy. Przykłady? Nekromanta z Kościanym Duchem, Czarownik z Łańcuchem Błyskawic czy Łotrzyk z Nawałnicą itp.