Diablo 4 będzie trudniejsze w 11. sezonie, ale ta zmiana ma ułatwić rozwój postaci

Jakub Piwoński
2025/12/09 13:30
Na graczy czeka sporo wyzwań. I wypada się na nie odpowiednio przygotować.

Blizzard szykuje istotne zmiany w budowaniu i progresji postaci w Diablo 4. Nadchodzący sezon 11 – Boska Interwencja, o którym pisaliśmy wcześniej, znacząco przyspieszy tworzenie meta buildów, czyli tego, co aktualnie w grze się najlepiej sprawdza. Wszystko dzięki modyfikacji działania punktów umiejętności i przebudowie ścieżki sezonowej. Najważniejsza zmiana? Odblokowanie podstawowych umiejętności będzie teraz niemal natychmiastowe.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 – przyspieszenie tworzenia meta bulidów w nowym sezonie

Dotychczas, aby dostać się do pierwszego węzła umiejętności podstawowej, gracze musieli wydać 2 punkty umiejętności. W sezonie 11 wystarczy tylko 1 punkt. To niewielka różnica na papierze, ale w praktyce oznacza mniej „straconych” inwestycji i szybsze dojście do najważniejszych umiejętności w buildzie. A te są kluczowe – większość najmocniejszych konfiguracji w Diablo 4 opiera się właśnie na podstawowym ataku danej klasy. Przykłady? Nekromanta z Kościanym Duchem, Czarownik z Łańcuchem Błyskawic czy Łotrzyk z Nawałnicą itp.

Uproszczenie progresji ma znaczenie szczególnie teraz, gdy gra stanie się trudniejsza niż w poprzednim sezonie. Brak Pancerza Chaosu z Sezonu 10 i wzmocnienia przeciwników wymuszą bardziej taktyczne podejście do walki. A przed graczami stoi dodatkowa presja: zbliżająca się na początek 2026 roku Wieża, czyli nowy rankingowy loch zapowiadany jako najważniejsze wyzwanie endgame’u.

Szybszy dostęp do umiejętności podstawowych pomoże więc graczom błyskawicznie dopracować meta buildy i przygotować się do przyszłej rywalizacji w Wieży. Sezon 11 zapowiada się jako najlepszy moment, by wejść w Diablo 4 z nowym, skutecznym buildem już od pierwszych godzin rozgrywki.

