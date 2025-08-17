Zaloguj się lub Zarejestruj

Tegoroczny kasowy hit z Bradem Pittem o Formule 1 już za chwilę trafi na VOD

Jakub Piwoński
2025/08/17 09:00
0
0

Film produkcji Apple jest jednym z hitów tego lata.

Sportowy dramat pt. F1 od Apple Studios, trafi na platformy VOD i cyfrowe jeszcze w tym miesiącu – 22 sierpnia 2025 roku. Produkcja zadebiutowała w kinach w USA 27 czerwca 2025 roku i okazała się dużym sukcesem kasowym. Teraz widzowie będą mogli obejrzeć film m.in. w bibliotece Apple.

F1
F1

F1 zmierza na VOD

F1 został wyreżyserowany i napisany przez Josepha Kosinskiego, twórcę Top Gun: Maverick. W pisaniu scenariusza pomagał mu Ehren Kruger. W obsadzie znaleźli się: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia oraz Javier Bardem.

GramTV przedstawia:

Historia opowiada o Sonny’m Hayesie (Pitt), kierowcy Formuły 1, który po poważnym wypadku w latach 90. musiał zakończyć karierę. Lata później jego dawny przyjaciel i właściciel zespołu, Ruben (Bardem), prosi go o powrót do sportu i zostanie mentorem młodego, utalentowanego debiutanta – Joshuy „Noaha” Pearce’a (Idris) w barwach Apex Grand Prix.

Według najnowszych danych, film zarobił około 579,55 mln dolarów stając się jednym z hitów tego lata. Teraz będzie zarabiał dalej, dzięki VOD. Film w kolejnym etapie będzie także dostępny w streamingu Apple TV+, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Źródło:https://www.whentostream.com/news/f1-the-movie-digital-streaming-release-date-revealed

Tagi:

Popkultura
Apple
F1
vod
Joseph Kosinski
Brad Pitt
film akcji
apple tv+
dramat sportowy
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112