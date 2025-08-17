Tegoroczny kasowy hit z Bradem Pittem o Formule 1 już za chwilę trafi na VOD

Sportowy dramat pt. F1 od Apple Studios, trafi na platformy VOD i cyfrowe jeszcze w tym miesiącu – 22 sierpnia 2025 roku. Produkcja zadebiutowała w kinach w USA 27 czerwca 2025 roku i okazała się dużym sukcesem kasowym. Teraz widzowie będą mogli obejrzeć film m.in. w bibliotece Apple.

F1 zmierza na VOD

F1 został wyreżyserowany i napisany przez Josepha Kosinskiego, twórcę Top Gun: Maverick. W pisaniu scenariusza pomagał mu Ehren Kruger. W obsadzie znaleźli się: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia oraz Javier Bardem.