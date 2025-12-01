Zaloguj się lub Zarejestruj

Max Verstappen wygrywa Grand Prix Kataru. Mistrzostwa rozstrzygną się w ostatniej rundzie sezonu

Wygląda na to, że walka o tytuł mistrza F1 rozstrzygnie się w Abu Zabi. Zobaczcie wyniki wyścigu w Katarze

Max Verstappen odniósł kluczowe zwycięstwo w Grand Prix Kataru, finiszując przed Oscarem Piastrim i Lando Norrisem. Walka o mistrzostwo świata pozostaje zatem otwarta aż do ostatniego wyścigu sezonu (7 grudnia), ponieważ lider klasyfikacji kierowców Lando Norris ukończył zmagania w Katarze dopiero na czwartej pozycji. Przewaga Brytyjczyka nad Verstappenem stopniała z 22 do 12 punktów. Piastri również pozostaje w grze, tracąc 16 punktów do pierwszego miejsca.

Max Verstappen
Max Verstappen

Ostatnia runda F1 wyłoni mistrza świata

Triumf Verstappena stał się możliwy dzięki alternatywnej strategii McLarena. Po wczesnym wyjeździe samochodu bezpieczeństwa i obowiązkowym limicie 25 okrążeń na każdym komplecie opon Pirelli, to jednak Red Bull znalazł się w strategicznie lepszej sytuacji. Holender już na dojeździe do pierwszego zakrętu wyprzedził Norrisa i od początku trzymał tempo liderującego Piastriego.

Sytuację wyścigu odmieniła kolizja Nico Hulkenberga z Pierrem Gaslym, która wywołała neutralizację. Podczas gdy większość stawki zjechała na pierwszy z dwóch obowiązkowych pit stopów, McLaren zdecydował się pozostać na torze, co ostatecznie ustawiło ich kierowców za Verstappenem. Piastri po ostatnim zjeździe wrócił na tor na komfortowym drugim miejscu, prezentując znakomite tempo, natomiast Norris utknął za Carlosem Sainzem i Kimim Antonellim. Dopiero błąd kierowcy Mercedesa na przedostatnim okrążeniu pozwolił mu awansować na czwartą lokatę.

GramTV przedstawia:

Isack Hadjar jechał po szóste miejsce, lecz na trzy okrążenia przed końcem przebił oponę. Z prezentu skorzystał George Russell, który pomimo słabego pierwszego okrążenia zakończył wyścig na szóstej lokacie. Punktowane pozycje uzupełnili Fernando Alonso (po pełnym piruecie o 360 stopni), Charles Leclerc, Liam Lawson oraz Yuki Tsunoda.

Tuż za punktami znaleźli się Albon, Hamilton, Bortoleto i Colapinto. Esteban Ocon, ukarany pięciosekundową karą za falstart, ukończył wyścig na piętnastej pozycji przed Gaslym. Stroll i Hadjar odpadli w końcowym etapie wyścigu. Ollie Bearman wycofał się po odbyciu kary stop/go za niebezpieczny stan samochodu, natomiast Hulkenberg zakończył zmagania po zderzeniu z Gaslym.

Wyniki Grand Prix Kataru:

  1. Max Verstappen (NED), Oracle Red Bull Racing
  2. Oscar Piastri (AUS), McLaren F1 Team
  3. Carlos Sainz (ESP), Atlassian Williams Racing
  4. Lando Norris (GBR), McLaren F1 Team
  5. Kimi Antonelli (ITA), Mercedes AMG Petronas F1 Team
  6. George Russell (GBR), Mercedes AMG Petronas F1 Team
  7. Fernando Alonso (ESP), Aston Martin Aramco F1 Team
  8. Charles Leclerc (MON), Scuderia Ferrari HP
  9. Liam Lawson (NZL), Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  10. Yuki Tsunoda (JPN), Oracle Red Bull Racing
  11. Alex Albon (THA), Atlassian Williams Racing
  12. Lewis Hamilton (GBR), Scuderia Ferrari HP
  13. Gabriel Bortoleto (BRA), Stake F1 Team Kick Sauber
  14. Franco Colapinto (ARG), BWT Alpine F1 Team
  15. Esteban Ocon (FRA), MoneyGram Haas F1 Team
  16. Pierre Gasly (FRA), BWT Alpine F1 Team
  • DNF Lance Stroll (CAN), Aston Martin Aramco F1 Team
  • DNF Isack Hadjar (FRA), Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
  • DNF Oliver Bearman (GBR), MoneyGram Haas F1 Team
  • DNF Nico Hulkenberg (GER), Stake F1 Team Kick Sauber
Źródło:https://www.formula1.com/en/latest/article/verstappen-wins-qatar-gp-as-title-battle-goes-to-abu-dhabi-with-piastri.5KlYT7q8OcrJ7AnMALjkxJ

