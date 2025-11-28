Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z największych hitów science fiction od Apple’a doczeka się nowego serialu. Powstaje prequel serii

Radosław Krajewski
2025/11/28 10:45
Platforma stawia na rozwój tego uniwersum.

Apple TV potwierdziło realizację nowego serialu osadzonego w świecie MonsterVerse. Produkcja będzie prequelem Monarch: Dziedzictwo potworów i skupi się na młodszej wersji Lee Shawa. W głównej roli ponownie pojawi się Wyatt Russell, który powróci do postaci znanej z poprzedniej odsłony serii. Zdjęcia do nowego prequela rozpoczną się latem przyszłego roku w Pradze.

Monarch: Dziedzictwo potworów

Monarch: Dziedzictwo potworów – powstaje prequel serialu z uniwersum Godzilli i Konga

Nowy serial zabierze widzów do czasów zimnej wojny. Twórcy chcą połączyć klasyczną atmosferę szpiegowskiego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Rosją z narastającą globalną paniką wywołaną pojawieniem się potężnych stworzeń. Produkcja będzie eksplorować początki działań tajnej organizacji Monarch i pokaże, jak w cieniu politycznych napięć rodził się nowy porządek świata zdominowanego przez potwory.

Showrunnerem został Joby Harold, znany z pracy przy Obi-Wan Kenobi oraz Armii umarłych. Wraz z Tory Tunnell zajmie się produkcją wykonawczą pod szyldem Safehouse Pictures. Do grona producentów dołączy również sam Wyatt Russell, który aktywnie uczestniczył w tworzeniu Monarch: Dziedzictwo potworów. Poprzedni serial opracowali Chris Black oraz Matt Fraction i to na jego fundamentach powstanie nowa odsłona historii.

Projekt stanie się częścią MonsterVerse, uniwersum rozwijanego od premiery Godzilli z 2014 roku. Od tego czasu marka doczekała się takich tytułów jak Kong: Wyspa czaszki, Godzilla II: Król potworów, Godzilla vs Kong, a także Godzilla i Kong: Nowe imperium oraz zapowiedzianego Godzilla x Kong: Supernova, który zadebiutuje w 2027 roku.

Wyatt Russell ma za sobą wyjątkowo intensywny okres w swojej karierze. Niedawno wystąpił w filmie Thunderbolts* jako John Walker znany także jako U.S. Agent i powróci do tej roli w przyszłorocznym Avengers: Doomsday. Aktor przygotowuje się także do współpracy ze Stevenem Spielbergiem przy jego kolejnym filmie tworzonym dla studia Universal.

Źródło:https://www.nexuspointnews.com/post/exclusive-monarch-legacy-of-monsters-prequel-series-greenlit-at-apple-with-wyatt-russell-returning

Tagi:

Popkultura
sci-fi
science fiction
Wyatt Russell
Kong
Monsterverse
Godzilla
Monarch: Dziedzictwo Potworów
Monarch: Legacy of Monsters
prequel
serial
Apple
Apple TV
streaming
Joby Harold
