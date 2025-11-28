Jeden z największych hitów science fiction od Apple’a doczeka się nowego serialu. Powstaje prequel serii

Platforma stawia na rozwój tego uniwersum.

Apple TV potwierdziło realizację nowego serialu osadzonego w świecie MonsterVerse. Produkcja będzie prequelem Monarch: Dziedzictwo potworów i skupi się na młodszej wersji Lee Shawa. W głównej roli ponownie pojawi się Wyatt Russell, który powróci do postaci znanej z poprzedniej odsłony serii. Zdjęcia do nowego prequela rozpoczną się latem przyszłego roku w Pradze. Monarch: Dziedzictwo potworów – powstaje prequel serialu z uniwersum Godzilli i Konga Nowy serial zabierze widzów do czasów zimnej wojny. Twórcy chcą połączyć klasyczną atmosferę szpiegowskiego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Rosją z narastającą globalną paniką wywołaną pojawieniem się potężnych stworzeń. Produkcja będzie eksplorować początki działań tajnej organizacji Monarch i pokaże, jak w cieniu politycznych napięć rodził się nowy porządek świata zdominowanego przez potwory.

Showrunnerem został Joby Harold, znany z pracy przy Obi-Wan Kenobi oraz Armii umarłych. Wraz z Tory Tunnell zajmie się produkcją wykonawczą pod szyldem Safehouse Pictures. Do grona producentów dołączy również sam Wyatt Russell, który aktywnie uczestniczył w tworzeniu Monarch: Dziedzictwo potworów. Poprzedni serial opracowali Chris Black oraz Matt Fraction i to na jego fundamentach powstanie nowa odsłona historii.

Projekt stanie się częścią MonsterVerse, uniwersum rozwijanego od premiery Godzilli z 2014 roku. Od tego czasu marka doczekała się takich tytułów jak Kong: Wyspa czaszki, Godzilla II: Król potworów, Godzilla vs Kong, a także Godzilla i Kong: Nowe imperium oraz zapowiedzianego Godzilla x Kong: Supernova, który zadebiutuje w 2027 roku. Wyatt Russell ma za sobą wyjątkowo intensywny okres w swojej karierze. Niedawno wystąpił w filmie Thunderbolts* jako John Walker znany także jako U.S. Agent i powróci do tej roli w przyszłorocznym Avengers: Doomsday. Aktor przygotowuje się także do współpracy ze Stevenem Spielbergiem przy jego kolejnym filmie tworzonym dla studia Universal.

