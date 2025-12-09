Ten zaskakujący film o UFO stał się właśnie hitem na VOD. Przebił nawet filmy hollywoodzkie

Pisaliśmy już o filmie, gdy pojawił się jego zwiastun, sugerują, że na pewno będzie o nim głośno już po premierze. I tak się faktycznie dzieje. Epoka jawności stała się jednym z najgłośniejszych dokumentów na VOD. Debiut Dana Faraha w ciągu pierwszych 48 godzin pobił rekord Prime Video jako najbardziej dochodowy dokument w historii platformy, a przez osiem dni utrzymywał się na jej szczycie, wyprzedzając duże hollywoodzkie premiery.

Epoka jawności hitem na VOD

Film od początku rzuca widza w sam środek tego, co twórca nazywa 80-letnim, globalnym tuszowaniem istnienia pozaziemskiej inteligencji. Według rozmówców Faraha największe mocarstwa od dekad prowadzą tajny wyścig o inżynierię wsteczną technologii obcych. Dokument opiera się na relacjach 34 osób związanych z rządem USA, wojskiem i wywiadem — w tym byłych dyrektorów CIA.