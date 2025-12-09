Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten zaskakujący film o UFO stał się właśnie hitem na VOD. Przebił nawet filmy hollywoodzkie

Jakub Piwoński
2025/12/09 15:30
0
0

A wypada dodać, że to nie jest science fiction. To film dokumentalny.

Pisaliśmy już o filmie, gdy pojawił się jego zwiastun, sugerują, że na pewno będzie o nim głośno już po premierze. I tak się faktycznie dzieje. Epoka jawności stała się jednym z najgłośniejszych dokumentów na VOD. Debiut Dana Faraha w ciągu pierwszych 48 godzin pobił rekord Prime Video jako najbardziej dochodowy dokument w historii platformy, a przez osiem dni utrzymywał się na jej szczycie, wyprzedzając duże hollywoodzkie premiery.

Epoka jawności
Epoka jawności

Epoka jawności hitem na VOD

Film od początku rzuca widza w sam środek tego, co twórca nazywa 80-letnim, globalnym tuszowaniem istnienia pozaziemskiej inteligencji. Według rozmówców Faraha największe mocarstwa od dekad prowadzą tajny wyścig o inżynierię wsteczną technologii obcych. Dokument opiera się na relacjach 34 osób związanych z rządem USA, wojskiem i wywiadem — w tym byłych dyrektorów CIA.

Najgłośniejsze słowa padają z ust Jaya Strattona, byłego szefa zespołu Pentagonu ds. UAP:

Widziałem na własne oczy statki kosmiczne i istoty pozaludzkie.

GramTV przedstawia:

To tylko jedna z wielu sensacyjnych wypowiedzi. Niektórzy świadkowie twierdzą nawet, że amerykańskie służby miały kontakt z istotami znalezionymi w rozbitym obiekcie. Choć część relacji budzi wątpliwości, Farah przez trzy lata prowadził rozmowy w tajemnicy, chcąc dotrzeć do ludzi gotowych mówić publicznie o tematach owianych milczeniem.

Ogromna popularność zwiastuna — ponad 20 milionów wyświetleń — sprawiła, że Epoka jawności stała się jednym z najbardziej dyskutowanych filmów dokumentalnych roku, rozpalając na nowo debatę o UFO i rządowych tajemnicach. Film jest już dostępny do wypożyczenia na Amazon Prime Video. Tymczasem warto przypomnieć, że nowy film o UFO, ale fabularny, szykuje sam Steven Spielberg.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/8/the-age-of-disclosure-becomes-vod-phenomenon

Tagi:

Popkultura
Amazon
vod
Epoka jawności
The Age of Disclosure
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112