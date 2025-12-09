Ten zaskakujący film o UFO stał się właśnie hitem na VOD. Przebił nawet filmy hollywoodzkie

A wypada dodać, że to nie jest science fiction. To film dokumentalny.
Pisaliśmy już o filmie, gdy pojawił się jego zwiastun, sugerują, że na pewno będzie o nim głośno już po premierze. I tak się faktycznie dzieje. Epoka jawności stała się jednym z najgłośniejszych dokumentów na VOD. Debiut Dana Faraha w ciągu pierwszych 48 godzin pobił rekord Prime Video jako najbardziej dochodowy dokument w historii platformy, a przez osiem dni utrzymywał się na jej szczycie, wyprzedzając duże hollywoodzkie premiery.
Epoka jawności hitem na VOD
Film od początku rzuca widza w sam środek tego, co twórca nazywa 80-letnim, globalnym tuszowaniem istnienia pozaziemskiej inteligencji. Według rozmówców Faraha największe mocarstwa od dekad prowadzą tajny wyścig o inżynierię wsteczną technologii obcych. Dokument opiera się na relacjach 34 osób związanych z rządem USA, wojskiem i wywiadem — w tym byłych dyrektorów CIA.
Najgłośniejsze słowa padają z ust Jaya Strattona, byłego szefa zespołu Pentagonu ds. UAP:
Widziałem na własne oczy statki kosmiczne i istoty pozaludzkie.
GramTV przedstawia:
To tylko jedna z wielu sensacyjnych wypowiedzi. Niektórzy świadkowie twierdzą nawet, że amerykańskie służby miały kontakt z istotami znalezionymi w rozbitym obiekcie. Choć część relacji budzi wątpliwości, Farah przez trzy lata prowadził rozmowy w tajemnicy, chcąc dotrzeć do ludzi gotowych mówić publicznie o tematach owianych milczeniem.
Ogromna popularność zwiastuna — ponad 20 milionów wyświetleń — sprawiła, że Epoka jawności stała się jednym z najbardziej dyskutowanych filmów dokumentalnych roku, rozpalając na nowo debatę o UFO i rządowych tajemnicach. Film jest już dostępny do wypożyczenia na Amazon Prime Video. Tymczasem warto przypomnieć, że nowy film o UFO, ale fabularny, szykuje sam Steven Spielberg.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!