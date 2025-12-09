Zaloguj się lub Zarejestruj

Podróba Avatara 3 w pierwszym zwiastunie. Niskobudżetowe science fiction pozwala już teraz odwiedzić Pandorę

Radosław Krajewski
2025/12/09 10:30
0
0

Studia Asylum chce skorzystać na popularności nadchodzącego filmu Jamesa Camerona.

Platformy VOD wzbogaciły się o kolejny projekt studia Asylum, które od lat słynie z tworzenia tanich kopii odpowiedników wielkich hollywoodzkich premier. Tym razem twórcy przedstawiają własną wizję międzyplanetarnego konfliktu w produkcji Pandora: Fire and Ice. Towarzyszący jej zwiastun zapowiada historię pełną bitew, ekspedycji i narastającego zagrożenia ze strony obcej cywilizacji.

Pandora: Fire and Ice

Pandora: Fire and Ice – tania podróba Avatara 3 w zwiastunie

W materiale wideo obserwujemy ponowną wyprawę ludzi na tytułową planetę Pandora. Minęły dekady od pierwszego kontaktu z jej mieszkańcami, a ludzkość powraca, aby zdobyć pozostałe surowce. Szybko okazuje się jednak, że lokalna rasa nie zamierza dłużej przyjmować roli ofiary i przygotowuje zdecydowany odwet na Ziemi. Produkcja stawia na dynamiczne starcia i wyraźnie podkreśla eskalację konfliktu, który ma stać się osią całej fabuły.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się: Eric Roberts znany z Mrocznego Rycerza oraz Erika K. Marks i William McNamara. Scenariusz przygotował Joe Roche, a reżyserią zajął się Canyon Prince. Film jest już dostępny w cyfrowej dystrybucji i wpisuje się w wieloletnią tradycję Asylum, polegającą na tworzeniu własnych interpretacji głośnych produkcji.

Premiera Pandora: Fire and Ice zbiega się w czasie z rosnącym zainteresowaniem nadchodzącą kontynuacją w uniwersum Jamesa Camerona. Avatar 3 debiutujący w kinach przed świętami, ponownie zabierze widzów na planetę Na’vi, czyli Pandorę.

Pandora: Fire and Ice – plakat
Źródło:https://www.comingsoon.net/movies/trailers/2071132-pandora-fire-and-ice-trailer-previews-the-asylum-avatar-3-mockbuster

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

