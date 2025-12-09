Podróba Avatara 3 w pierwszym zwiastunie. Niskobudżetowe science fiction pozwala już teraz odwiedzić Pandorę

Platformy VOD wzbogaciły się o kolejny projekt studia Asylum, które od lat słynie z tworzenia tanich kopii odpowiedników wielkich hollywoodzkich premier. Tym razem twórcy przedstawiają własną wizję międzyplanetarnego konfliktu w produkcji Pandora: Fire and Ice. Towarzyszący jej zwiastun zapowiada historię pełną bitew, ekspedycji i narastającego zagrożenia ze strony obcej cywilizacji.

Pandora: Fire and Ice – tania podróba Avatara 3 w zwiastunie

W materiale wideo obserwujemy ponowną wyprawę ludzi na tytułową planetę Pandora. Minęły dekady od pierwszego kontaktu z jej mieszkańcami, a ludzkość powraca, aby zdobyć pozostałe surowce. Szybko okazuje się jednak, że lokalna rasa nie zamierza dłużej przyjmować roli ofiary i przygotowuje zdecydowany odwet na Ziemi. Produkcja stawia na dynamiczne starcia i wyraźnie podkreśla eskalację konfliktu, który ma stać się osią całej fabuły.