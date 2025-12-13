Nowa Godzilla na pierwszym zdjęciu. Wielki potwór pojawi się w hicie Apple’a

Król Potworów zaprezentowany w pierwszych materiałach z nadchodzącego serialu.

Drugi sezon serialu Monarch: Dziedzictwo potworów doczekał się pierwszych ujęć w materiale zapowiadającym nowe produkcje na Apple TV w 2026 roku. Materiał potwierdza, że w nowych odcinkach serialu pojawi się Godzilla, który wyłania się z morza podczas sztormu, co jedynie podkreśla jego potęgę. Wideo, jak i zdjęcie Króla Potworów zobaczycie poniżej. Monarch: Dziedzictwo potworów – pierwsze spojrzenie na Godzillę w drugim sezonie serialu Apple TV Produkcja, której premiera zaplanowana jest na 27 lutego 2026 roku na platformie Apple TV, stanowi kolejną odsłonę filmowo-serialowego uniwersum zapoczątkowanego przez Godzilla oraz Kong: Wyspa Czaszki. Serial od początku stawiał na pokazanie wydarzeń znanych z kinowych hitów z perspektywy ludzi powiązanych z tajemniczą organizacją Monarch, a drugi sezon ma jeszcze mocniej poszerzyć ten punkt widzenia.

Wcześniej zwiastun nowej serii potwierdził również powrót Konga, co naturalnie rodzi pytania o to, czy dwaj legendarni Tytani spotkają się ponownie na ekranie. Twórcy nie zdradzają szczegółów fabularnych, jednak wszystko wskazuje na to, że Godzilla i Kong mogą funkcjonować obok siebie, bez bezpośredniej konfrontacji. Serial nadal koncentruje się głównie na wątkach ludzkich, dlatego obecność potężnych bestii ma raczej wzmacniać dramaturgię i skalę zagrożenia niż całkowicie dominować narrację.

GramTV przedstawia:

Powrót obu Tytanów w jednym serialu nie jest przypadkowy i najpewniej ma związek z planami całego uniwersum. Drugi sezon Monarch może pełnić funkcję pomostu fabularnego prowadzącego do kinowego widowiska Godzilla x Kong: Supernova, które zadebiutuje 26 marca 2027 roku. To właśnie tam wątki zapoczątkowane w serialu mogą znaleźć swoje rozwinięcie lub kulminację. Warto również przypomnieć, że niedawno Apple TV ujawniło, że powstaje prequel do Monarch: Dziedzictwo potworów. Nowy serial skupi się na młodszej wersji Lee Shawa. W głównej roli ponownie pojawi się Wyatt Russell, który powróci do postaci znanej z poprzedniej odsłony serii. Zdjęcia do nowego prequela rozpoczną się latem przyszłego roku w Pradze.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.