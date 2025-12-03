Red Bull wreszcie ujawnia kto zostanie team partnerem Maxa Verstappena w F1 w sezonie 2026

Red Bull oficjalnie potwierdził skład kierowców swoich dwóch zespołów na sezon 2026 w Formule 1.

Koniec z oczekiwaniem i domysłami. Red Bull w końcu przedstawił składy na sezon 2025 i zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, Isack Hadjar awansował z ekipy Racing Bulls i zostanie nowym partnerem Maxa Verstappena w głównym zespole Red Bulla. Red Bull ujawnia składy na sezon 2026 Hadjar zastąpi Yukiego Tsunodę, który straci miejsce w stawce na kolejny rok, ale pozostanie w strukturach jako kierowca rezerwowy Red Bulla. Hadjar powiedział:





Jestem ogromnie wdzięczny Oracle Red Bull Racing za daną mi szansę i zaufanie, abym mógł ścigać się na najwyższym poziomie Formuły 1. To wspaniała nagroda za całą ciężką pracę, jaką wykonałem od momentu dołączenia do Junior Teamu. Moja kariera była pełna wzlotów i upadków, ale zespół zawsze we mnie wierzył i mnie wspierał. Ten rok z Visa Cash App Racing Bulls był niesamowity. Dużo się nauczyłem i zdobyłem pierwsze podium. Jako kierowca i jako człowiek jestem teraz znacznie lepiej przygotowany dzięki wsparciu zespołu. Czuję się gotowy na przejście do Oracle Red Bull Racing i jestem dumny, że oni też to widzą. To fantastyczny krok, możliwość pracy z najlepszymi i nauki od Maxa to coś, na co nie mogę się doczekać.

Odejście Tsunody nie jest zaskoczeniem po trudnym sezonie, w którym nie zdołał wywrzeć większego wpływu w drugim zespole Red Bulla od momentu przejęcia fotela po Liamie Lawsonie w trzeciej rundzie. Tymczasem w siostrzanym zespole Racing Bulls zadebiutuje w F1 w 2026 roku Arvid Lindblad, który dołączy do zatrzymanego w składzie Liam’a Lawsona. 18-letni Lindblad, uważany za jeden z największych talentów młodego pokolenia, zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji Formuły 2 przed ostatnią rundą sezonu w Abu Zabi i ma na koncie dwa zwycięstwa w tym roku. Lindblad powiedział: Od kiedy zacząłem tę drogę w wieku pięciu lat, moim celem zawsze była Formuła 1, więc to dla mnie niezwykle ważny moment. Jestem ogromnie wdzięczny Red Bull Junior Programme oraz mojemu zespołowi za ich wsparcie, wskazówki i wiarę – bez nich nie byłoby to możliwe. Rok 2026 będzie wielkim wyzwaniem i wiem, że mam wiele do nauczenia się, ale jestem gotów pracować z zespołem i podołać temu zadaniu. Nie mogę się doczekać startu, to będzie ekscytujący rok! Decyzja Red Bulla oznacza, że wszystkie 22 miejsca w stawce F1 w sezonie 2026 są już obsadzone. Ogłoszenie składu pojawiło się tuż przed finałowym weekendem Grand Prix Abu Zabi, gdzie Verstappen walczy o mistrzostwo świata. Holender wciąż ma szansę na piąty z rzędu tytuł, jeśli w niedzielę na Yas Marina uda mu się odrobić 12 punktów straty do Lando Norrisa z McLarena.