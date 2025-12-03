Zaloguj się lub Zarejestruj

Red Bull wreszcie ujawnia kto zostanie team partnerem Maxa Verstappena w F1 w sezonie 2026

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/03 12:10
0
0

Red Bull oficjalnie potwierdził skład kierowców swoich dwóch zespołów na sezon 2026 w Formule 1.

Koniec z oczekiwaniem i domysłami. Red Bull w końcu przedstawił składy na sezon 2025 i zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, Isack Hadjar awansował z ekipy Racing Bulls i zostanie nowym partnerem Maxa Verstappena w głównym zespole Red Bulla.

Red Bull F1
Red Bull F1

Red Bull ujawnia składy na sezon 2026

Hadjar zastąpi Yukiego Tsunodę, który straci miejsce w stawce na kolejny rok, ale pozostanie w strukturach jako kierowca rezerwowy Red Bulla. Hadjar powiedział:

Jestem ogromnie wdzięczny Oracle Red Bull Racing za daną mi szansę i zaufanie, abym mógł ścigać się na najwyższym poziomie Formuły 1. To wspaniała nagroda za całą ciężką pracę, jaką wykonałem od momentu dołączenia do Junior Teamu. Moja kariera była pełna wzlotów i upadków, ale zespół zawsze we mnie wierzył i mnie wspierał. Ten rok z Visa Cash App Racing Bulls był niesamowity. Dużo się nauczyłem i zdobyłem pierwsze podium. Jako kierowca i jako człowiek jestem teraz znacznie lepiej przygotowany dzięki wsparciu zespołu. Czuję się gotowy na przejście do Oracle Red Bull Racing i jestem dumny, że oni też to widzą. To fantastyczny krok, możliwość pracy z najlepszymi i nauki od Maxa to coś, na co nie mogę się doczekać.

GramTV przedstawia:

Odejście Tsunody nie jest zaskoczeniem po trudnym sezonie, w którym nie zdołał wywrzeć większego wpływu w drugim zespole Red Bulla od momentu przejęcia fotela po Liamie Lawsonie w trzeciej rundzie. Tymczasem w siostrzanym zespole Racing Bulls zadebiutuje w F1 w 2026 roku Arvid Lindblad, który dołączy do zatrzymanego w składzie Liam’a Lawsona. 18-letni Lindblad, uważany za jeden z największych talentów młodego pokolenia, zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji Formuły 2 przed ostatnią rundą sezonu w Abu Zabi i ma na koncie dwa zwycięstwa w tym roku. Lindblad powiedział:

Od kiedy zacząłem tę drogę w wieku pięciu lat, moim celem zawsze była Formuła 1, więc to dla mnie niezwykle ważny moment. Jestem ogromnie wdzięczny Red Bull Junior Programme oraz mojemu zespołowi za ich wsparcie, wskazówki i wiarę – bez nich nie byłoby to możliwe. Rok 2026 będzie wielkim wyzwaniem i wiem, że mam wiele do nauczenia się, ale jestem gotów pracować z zespołem i podołać temu zadaniu. Nie mogę się doczekać startu, to będzie ekscytujący rok!

Decyzja Red Bulla oznacza, że wszystkie 22 miejsca w stawce F1 w sezonie 2026 są już obsadzone. Ogłoszenie składu pojawiło się tuż przed finałowym weekendem Grand Prix Abu Zabi, gdzie Verstappen walczy o mistrzostwo świata. Holender wciąż ma szansę na piąty z rzędu tytuł, jeśli w niedzielę na Yas Marina uda mu się odrobić 12 punktów straty do Lando Norrisa z McLarena.

Źródło:https://www.crash.net/f1/news/1087747/1/f1s-worst-kept-secret-out-red-bull-reveal-max-verstappens-2026-teammate

Tagi:

News
Max Verstappen
Red Bull
Red Bull Racing
Red Bull Oracle
F1
F1 25
Formuła 1
bolid
wyścigi
Wyścigowe
wyścigi samochodowe
samochody
samochodówki
mistrzostwa świata
motoryzacja
Motorsport
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112