Taylor Swift jednak nie zostanie bohaterką MCU? Gwiazda popu podobno jednak nie zagra u boku Ryana Reynoldsa

Popularność Taylor Swift znacznie wzrosła w zeszłym roku, po premierze jej kinowego hitu The Eras Tour. W tym roku pojawiły się pogłoski, że dołączy do Marvela.

Przez jakiś czas krążyły pogłoski, że megagwiazda popu i przyjaciółka Ryana Reynoldsa wejdzie do MCU dzięki w Deadpool & Wolverine. Co prawda widzieliśmy ją już wcześniej w filmach takich jak Koty i Amsterdam, ale jednak rola superbohaterki to coś zupełnie innego.

Taylor Swift jednak nie zagra w Deadpool & Wolverine

The Eras Tour wyniósł Swift na szczyt popularności i uczynił z niej królową popu. Nic więc dziwnego, że Marvel zgłosił się do niej, żeby pozyskać dla swoich produkcji kolejną hiper popularną celebrytkę, która może przyciągnąć przed ekrany wielu fanów, nawet takich, którzy nie mają pojęcia o Marvelu.