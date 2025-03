Thunderbolts kolejną finansową porażką Marvela? Nowy teaser filmu i czas trwania

Thunderbolts* nie budzi takiego zainteresowania wśród widzów, jak Fantastyczna Czwórka, ale już teraz wiadomo, że członkowie tytułowej grupy pojawią się w Avengers: Doomsday. Z jednej strony mogło to rozczarować fanów, którzy spodziewali się, że niektóre postacie zginą w filmie, ale z drugiej Marvel już teraz zaznacza, że będzie to istotny film przed nadejściem piątej odsłony superbohaterskiej serii. Jeszcze w lutym studio wypuściło nowy zwiastun produkcji, który nie zrobił większej furory, a teraz w sieci udostępnili trzydziestosekundowy teaser, który skupia się na walce z potężnym Sentrym. To pierwsza okazja, aby zobaczyć pełną sylwetkę bohatera granego przez Lewisa Pullmana. Teaser zobaczycie poniżej.

Thunderbolts* – pierwsze prognozy finansowe i czas trwania

Potwierdzono również czas trwania filmu. Wcześniej podawano, że Thunderbolts* będzie trwać dwie godziny, ale ostateczny metraż jest trochę dłuży. Kinowa wersja będzie wynosić 2 godziny i 6 minut, czyli bez napisów końcowych i sceny po napisach film powinien trwać około 1 godziny i 50 minut.