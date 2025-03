Ogłoszono start prac nad Avengers: Doomsday, a scenariusz nadal nie jest gotowy. Marvel ma problem ze swoimi gwiazdami

Według scoopera Daniela Richtmana kamery na planie Avengers: Doomsday jeszcze nie działają. Wszystko dlatego, że Marvel jest obecnie na etapie budowania scenografii do filmu. Uważa, że zdjęcia mają rozpocząć się w kwietniu, ale nie podał konkretnej daty. Co jednak najgorsze, według Richtmana scenariusz nadal nie jest gotowy.

Kilka dni temu Marvel rozpoczął transmisję na żywo, która przyniosła kilka niespodzianek. Najważniejszą z nich było ujawienie części obsady do Avengers: Doomsday. Poznaliśmy pierwszych 27 aktorów, którzy wystąpią w filmie. Wtedy też ogłoszono, że prace na planie ruszyły i film znajduje się już w produkcji. Jednak według najnowszych doniesień była to przedwczesna zapowiedź i na próżno szukać aktorów na planie. Wszystko dlatego, że trwają dopiero prace nad scenografiami.

Niektórzy informatorzy już wcześniej ostrzegali, że skrypt do najnowszej części Avengersów wciąż jest przepisywane i nie ma ostatecznej wersji. Z tego powodu Marvel sam nie wie, którzy aktorzy ostatecznie pojawia się w filmie, co utrudnia im podpisanie kontraktu ze swoimi gwiazdami. Pojawiła się nawet plotka, że z tego powodu premiera Doomsday może zostać opóźniona, ale obecnie nie ma żadnych przesłanek, że film nie trafi do kin w maju przyszłego roku.