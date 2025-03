Blade (najwyraźniej) został skasowany

Po latach spekulacji i licznych opóźnień, wiele wskazuje na to, że samodzielny film o przygodach słynnego pogromcy wampirów ze świata Marvela został anulowany. Według doniesień serwisu World of Reel, opierających się na pogłoskach, projekt został wstrzymany, a dalsze prace nad nim zostały zakończone. Czy oznacza to, że nie zobaczymy już tej postaci w uniwersum Marvela?

Blade został anulowany?

Film Blade napotkał na swojej drodze wiele problemów produkcyjnych, w tym zmiany na stanowisku reżysera oraz liczne przeróbki scenariusza. Początkowo planowano premierę na 7 listopada 2025 roku, jednak termin ten został przejęty przez film Predator: Badlands w reżyserii Dana Trachtenberga.