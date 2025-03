Nowa grupa superbohaterów w MCU nadchodzi. Produkcja serialu już ruszyła

Każdy, kto na bieżąco śledzi kolejne filmy i seriale Marvela wie, że w ostatnich latach do uniwersum wprowadzono wielu młodych bohaterów, którzy w przyszłości mieli założyć nową grupę znaną jako Young Avengers. Ostatecznie studio nie zrezygnowało z tego pomysłu, ale zamiast filmu otrzymamy serial pod tytułem Champions. Chociaż o tym projekcie do tej pory jedynie plotkowano, to teraz pojawiły się nowe informacje, że serial znajduje się już w aktywnej produkcji. Jak przekazał serwis Nexus Point News, Champions znalazł swoją scenarzystkę.

Champions – scenariusz napisze twórczyni Terapii bez trzymanki od Apple’a

Historię do serialu o młodych superbohaterach napisze Rachna Fruchbom. Znana jest z prac nad takimi tytułami, jak Przepis na amerykański sen, Parks and Recreation, I tak po prostu... oraz Terapia bez trzymanki dla Apple TV+. Portal przewiduje, że Fruchbom może również pełnić funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej.