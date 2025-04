Scenarzysta Kapitana Ameryki 4 broni produkcji Marvela. „Źle zrozumieliście film”

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat to jeden z najgorzej ocenionych przez krytyków filmów Marvela. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma tylko 48% pozytywnych recenzji z 331 opinii, a średnia ocena to 5,4/10. Jednak nawet widzowie nie byli przekonani, co do jakości nowych przygód Sama Wilsona i film zebrał z kin na całym świecie zaledwie 408,9 mln dolarów, co jest jednym z najgorszych wyników dla całego MCU i tylko pięć innych filmów zarobiło mniej, w tym Eternals oraz The Marvels. Produkcja zanotowała jeden z najwyższych spadków wpływów w drugim weekendzie, dołączając do niechlubnego grona z The Marvels oraz Ant-Man i Osa: Kwantomania. Jednak scenarzysta filmu uważa, że Kapitan Ameryka 4 został źle zrozumiany przez krytyków.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – scenarzysta uważa, że krytycy pomylili się co do oceny filmu Marvela

Portal The Direct miał okazję rozmawiać z Robem Edwardsem, jednym z sześciu scenarzystów, którzy pracowali przy Kapitanie Ameryce: Nowym wspaniałym świecie. Twórca historii do filmu Marvela podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi oceny produkcji przez recenzentów. Stwierdził, że chłodne przyjęcie produkcji była dla niego „dziwne” i dodał, że znajomym krytykom powiedział wprost, że pomylili się w ocenie Kapitana Ameryki 4.