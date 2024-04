Dlaczego Deadpool & Wolverine to nie Deadpool 3? Reżyser wyjaśnia różnicę względem poprzednich części

Jeśli chodzi o tworzenie historii Deadpoola & Wolverine’a, każdego dnia czułem się uprzywilejowany, ponieważ mówisz o dwóch ogromnych gwiazdach filmowych w ich najbardziej kultowych rolach. Dało mi to także szansę na stworzenie filmu o Deadpoolu, który nie byłby Deadpoolem 3. To zupełnie inna produkcja, która nie próbuje kopiować niczego z pierwszych dwóch filmów. Były niesamowite, ale to historia, która rozgrywa się w duecie.