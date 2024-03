Taylor Swift ma na koncie kolejny sukces. The Eras Tour najchętniej oglądanym filmem muzycznym Disney+

Wersja koncertu dostępna w Disney+ jest znacznie dłuższa niż widowisko, które pokazywane było w kinach. Do edycji streamingowej trafiły dodatkowe piosenki: Cardigan, a także cztery dodatkowe utwory akustyczne: Maroon, Death by a Thousand Cuts, You Are in Love oraz I Can See You. Bez wątpienia także to sprawiło, że najwięksi fani Taylor Swift tłumnie ruszyli, żeby zobaczyć te dodatkowe wykonania.