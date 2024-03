Wielki hit Taylor Swift trafi na Disney + z niespodzianką dla fanów. Jest data premiery i specjalny zwiastun The Eras Tour

Wielki kinowy hit, którym stał się filmowy zapis koncertu Taylor Swift trafi do zasobów Disnay+. Premiera telewizyjna pojawi się wraz z niespodzianką dla fanów.

The Eras Tour stał się niekwestionowanym hitem kinowym, który zarobił ogromne pieniądze. Zapis koncertu gwiazdy pop udowodnił, że można wprowadzić do kin wielki hit bez pomocy wytwórni filmowych i ich sieci dystrybucji. Teraz zobaczą go abonenci Disney+ na całym świecie. Jest już ostateczna data premiery i zwiastun zapowiadający koncert Taylor Swift.

Zwiastun The Eras Tour z okazji premiery w Disney+

Z okazji premiery w Disney + przygotowano wielką niespodziankę dla fanów twórczości Taylor Swift. Telewizyjna edycja The Eras Tour zostanie wzbogacona o pięć piosenek, które nie były wcześniej dostępne w wersji kinowej. Ujawniono, że wśród dodatkowych utworów znajdzie się Cardigan pochodzący z albumu Folklore wydanego w 2020 roku.